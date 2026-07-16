В Минске обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов в СНГ

Развитие общего правового пространства Содружества требует эффективной реализации уже принятых международных обязательств, отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов. Страны Содружества нуждаются в прочном юридическом фундаменте, способном защитить их интересы в условиях внешнего давления. Особый акцент был сделан на опыте Беларуси, которая традиционно выступает инициатором многих интеграционных процессов.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы очень активно работаем в Межпарламентской ассамблеи СНГ через унификацию и сближение законодательств наших стран. Все-таки в основе всех видов деятельности и направлений находится законодательство. Да, мы разрабатываем модельные законы. И вот за последние годы, в частности и функционирование Парламентской ассамблеи СНГ, мы разработали и приняли более 700 модельных законов по различным направлениям деятельности. И вторая задача наша – это имплементация вот этих модельных законов в национальное законодательство.

Главное – чтобы все эти соглашения не остались лишь на бумаге. Только выполнение договоренностей на практике превращает принятые решения в реальные проекты, которые работают в интересах стран СНГ.