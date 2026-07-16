Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске

Анна Меркушевич, корреспондент:
Фестивальный Витебск продолжает удивлять глубокими арт-проектами. В Доме кино открылась персональная выставка художника-графика Александра Богдановского под названием «RETREAT. ДВОЕ». Давайте заглянем и посмотрим.
Автор родился в Санкт-Петербурге, живет в Германии, но эта экспозиция – его долгожданное возвращение к истокам. Именно в Витебске когда-то жили его предки.
Александр Богдановский, художник-график:
Преимущественно я занимаюсь графикой, чуть в меньшей степени живописью. Вообще меня, конечно, интересуют разные техники, но предпочтение основное я отдаю линогравюре. Она у меня, правда, очень своеобразная, потому что я печатаю на холстах. Изначально я рисую карандашом либо фломастером, затем изображение с помощью определенных технических ухищрений переносится на линолеум. Далее я штихелями или строительным ножом вырезаю то, что изображено. Потом это все закатывается с помощью валика масляной краской черной и печатается на станке как, в общем, традиционная линогравюра.
Черное и белое – здесь нет красок, но есть определенный момент раздумья. Работы объединены мощным внутренним нервом. Богдановский сочетает реализм и глубокую образность, активно используя сложные орнаментальные узоры и выверенные четкие линии. Его графика побуждает зрителя подумать о вечном.
Александр Богдановский:
Здесь представлено 30 работ – это моя серия, посвященная человеческим взаимоотношениям. Эту выставку назвал «RETREAT. ДВОЕ», потому что тут изображены различные пары в разных жизненных ситуациях. Ретрит – потому что это возвращение. Это такое символичное возвращение к корням.
Подробности в видео.