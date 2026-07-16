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Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске

16 июля 2026 13:49
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Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Фестивальный Витебск продолжает удивлять глубокими арт-проектами. В Доме кино открылась персональная выставка художника-графика Александра Богдановского под названием «RETREAT. ДВОЕ». Давайте заглянем и посмотрим.

Автор родился в Санкт-Петербурге, живет в Германии, но эта экспозиция – его долгожданное возвращение к истокам. Именно в Витебске когда-то жили его предки.

Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске-3

Александр Богдановский, художник-график:
Преимущественно я занимаюсь графикой, чуть в меньшей степени живописью. Вообще меня, конечно, интересуют разные техники, но предпочтение основное я отдаю линогравюре. Она у меня, правда, очень своеобразная, потому что я печатаю на холстах. Изначально я рисую карандашом либо фломастером, затем изображение с помощью определенных технических ухищрений переносится на линолеум. Далее я штихелями или строительным ножом вырезаю то, что изображено. Потом это все закатывается с помощью валика масляной краской черной и печатается на станке как, в общем, традиционная линогравюра.

Черное и белое – здесь нет красок, но есть определенный момент раздумья. Работы объединены мощным внутренним нервом. Богдановский сочетает реализм и глубокую образность, активно используя сложные орнаментальные узоры и выверенные четкие линии. Его графика побуждает зрителя подумать о вечном.

Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске-5

Александр Богдановский:
Здесь представлено 30 работ – это моя серия, посвященная человеческим взаимоотношениям. Эту выставку назвал «RETREAT. ДВОЕ», потому что тут изображены различные пары в разных жизненных ситуациях. Ретрит – потому что это возвращение. Это такое символичное возвращение к корням.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске

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