Представлено 30 работ – побывали на выставке «RETREAT. ДВОЕ» в Витебске

Автор родился в Санкт-Петербурге, живет в Германии, но эта экспозиция – его долгожданное возвращение к истокам. Именно в Витебске когда-то жили его предки.

Александр Богдановский, художник-график:

Преимущественно я занимаюсь графикой, чуть в меньшей степени живописью. Вообще меня, конечно, интересуют разные техники, но предпочтение основное я отдаю линогравюре. Она у меня, правда, очень своеобразная, потому что я печатаю на холстах. Изначально я рисую карандашом либо фломастером, затем изображение с помощью определенных технических ухищрений переносится на линолеум. Далее я штихелями или строительным ножом вырезаю то, что изображено. Потом это все закатывается с помощью валика масляной краской черной и печатается на станке как, в общем, традиционная линогравюра.

Черное и белое – здесь нет красок, но есть определенный момент раздумья. Работы объединены мощным внутренним нервом. Богдановский сочетает реализм и глубокую образность, активно используя сложные орнаментальные узоры и выверенные четкие линии. Его графика побуждает зрителя подумать о вечном.