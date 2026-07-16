Проблемы дорожной и кибербезопасности обсудили в БЕЛГИПС

За первое полугодие число ДТП, произошедших по вине детей, возросло на 25 %. Проблемы дорожной и кибербезопасности стали ключевыми темами Единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр образования Андрей Иванец, выступая перед коллективом БЕЛГИПС, озвучил тревожные цифры: каждую неделю в стране регистрируется около 360 киберпреступлений. Среди пострадавших много молодежи: почти 30 % жертв – в возрасте от 18 до 29 лет.

В ходе встречи министр также рассказал о ходе вступительной кампании: 28 тысяч абитуриентов уже подали документы в вузы. Особой популярностью в этом году пользуются инженерные специальности. А вот IT-направление демонстрирует неожиданный спад интереса. Высоких конкурсов и рекордных проходных баллов, как прежде, ждать не стоит. Это связано с активным внедрением искусственного интеллекта, именно он решает многие рутинные задачи вместо айтишников. Исходя из этого, в Беларуси планируют трансформировать подготовку для IT-сектора, учитывая технологический прорыв как в мире, так и в нашей стране.