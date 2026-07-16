«Уникальный мир коласовского театра» – какие экспонаты можно увидеть в фестивальном Витебске

Вероника Макаревич, корреспондент:
Век на театральных подмостках. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа открылась удивительная экспозиция, посвященная яркой и богатой истории легендарной сцены.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Век на театральных подмостках. В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа открылась удивительная экспозиция, посвященная яркой и богатой истории легендарной сцены.
Экспозиция «Уникальный мир коласовского театра» наполнена бесценными реликвиями. Здесь представлены элементы реквизита, сценические костюмы, программки, афиши, буклеты и престижные награды труппы. Для зрителей это редкий шанс заглянуть за кулисы и увидеть раритеты, которые десятилетиями хранились в закрытых музейных фондах.
Елена Серова, координатор выставочной программы фестиваля:
Сцена, на которой мы стоим, конечно, не предназначена для галерейных экспозиций. Однако она содержит дух, атмосферу того события, которое мы начинаем праздновать благодаря фестивалю «Славянский базар». Выставка, которая содержит экспонаты объемные, намоленные буквально, одежды, сценография. Действительно слово такое не случайное. Потому что они пережили, может быть, тех кто в них был когда-то одет – наших великолепных мастеров сцены академического театра Якуба Коласа.
Театральные наряды заслуживают отдельного внимания. Хочется рассмотреть буквально каждую деталь. По ним можно не только проследить историю моды ушедших эпох, но и вспомнить любимые постановки прославленного коллектива.
Подробности в видео.