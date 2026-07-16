«Уникальный мир коласовского театра» – какие экспонаты можно увидеть в фестивальном Витебске

Экспозиция «Уникальный мир коласовского театра» наполнена бесценными реликвиями. Здесь представлены элементы реквизита, сценические костюмы, программки, афиши, буклеты и престижные награды труппы. Для зрителей это редкий шанс заглянуть за кулисы и увидеть раритеты, которые десятилетиями хранились в закрытых музейных фондах.

Елена Серова, координатор выставочной программы фестиваля:

Сцена, на которой мы стоим, конечно, не предназначена для галерейных экспозиций. Однако она содержит дух, атмосферу того события, которое мы начинаем праздновать благодаря фестивалю «Славянский базар». Выставка, которая содержит экспонаты объемные, намоленные буквально, одежды, сценография. Действительно слово такое не случайное. Потому что они пережили, может быть, тех кто в них был когда-то одет – наших великолепных мастеров сцены академического театра Якуба Коласа.