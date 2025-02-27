Новости по тегу #Эрома Урбан

На календаре февраль. Но уже первые ростки озимой ржи пробиваются из промерзшей почвы. Агрономы активно мониторят поля, чтобы не было потерь. Ежедневно оценивают состояние посевов.
Белорусские гибриды могут заменить все иностранные.
Мы начали селекцию 30 лет назад, а известные фирмы имеют 100-летнюю историю. И некоторые сорта кукурузы белорусской селекции уже не уступают импортным. Как климат и работа учёных скажутся на урожае? Пообщались с заместителем гендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию.
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