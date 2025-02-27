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Новости по тегу #Эрома Урбан

Как сельхозкультуры перенесли «сюрпризы» белорусской погоды? Рассказали в НАН
27 февраля 2025 17:28

Как сельхозкультуры перенесли «сюрпризы» белорусской погоды? Рассказали в НАН

Почему кукуруза белорусской селекции уступает импортной – объяснили в НАН
13 октября 2024 18:17

Почему кукуруза белорусской селекции уступает импортной – объяснили в НАН

Наша кукуруза и повышение урожая из-за климата – отечественное растениеводство обсудили с Эромой Урбаном
13 октября 2024 18:08

Наша кукуруза и повышение урожая из-за климата – отечественное растениеводство обсудили с Эромой Урбаном

В Академии наук рассказали, как аномальная жара и проливные дожди повлияли на белорусский урожай
31 июля 2024 14:36

В Академии наук рассказали, как аномальная жара и проливные дожди повлияли на белорусский урожай

Урожайность в 2 раза выше! Как учёные разрабатывают новые сорта для сельского хозяйства?
11 февраля 2024 17:23

Урожайность в 2 раза выше! Как учёные разрабатывают новые сорта для сельского хозяйства?

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений
28 февраля 2021 17:58

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений

Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»
05 июня 2017 17:17

Новинки техники, племенной скот, продовольственная продукция: что покажут на «Белагро-2017»