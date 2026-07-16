В Минске наградили победителей и призеров конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ

В Минске наградили победителей и призеров Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в средствах массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Победителей назвали в пяти номинациях. В этот раз событие особенное: призеров определили и в новой категории «лучший интернет-проект». Награды и ценные подарки вручил лично министр по чрезвычайным ситуациям. Среди награжденных – проект «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. В номинации за оперативность и объективность отметили и нашу информационную программу «Минщина».
Татьяна Криштофович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Традиционно ежегодно мы получаем награды. Это говорит о чем? О знаке качества работы корреспондентов программы «Минщина». Номинация у нас «оперативность и объективность» – это, наверное, своеобразный девиз.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Когда мы сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями, иногда нашу деятельность надо объяснить. Поэтому ваши навыки, умения, способности позволяют добиваться тех успехов, которыми сегодня славится наша страна, невзирая ни на какие катаклизмы, угрозы, вызовы, с которыми мы сталкиваемся.
Сотрудничество журналистов и спасателей с каждым годом становится все более системным и эффективным. Совместные проекты помогают оперативно доносить важную информацию и, как следствие, снижать риски для жизни населения.
Армейский уклад и дисциплина! Лагерь «Патриот» работает в Бобруйске.