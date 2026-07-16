В Минске наградили победителей и призеров конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ

В Минске наградили победителей и призеров Республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в средствах массовой информации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победителей назвали в пяти номинациях. В этот раз событие особенное: призеров определили и в новой категории «лучший интернет-проект». Награды и ценные подарки вручил лично министр по чрезвычайным ситуациям. Среди награжденных – проект «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. В номинации за оперативность и объективность отметили и нашу информационную программу «Минщина».