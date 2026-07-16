Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?

Минская область – в лидерах уборочной кампании. По данным Минсельхозпрода, в регионе намолочено более 187 тысяч тонн зерна, при урожайности 54,5 центнера с гектара. Озимый ячмень убран с более чем половины площадей. Также в области приступили к уборке рапса на зерно. Все показатели выше прошлогодних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед аграриями стоит задача качественно и своевременно собрать урожай. А чтобы жатва шла в штатном режиме, организованы ежедневные дежурства спасателей.

На полях Любанского сельхозпредприятия «Заболотский» гул техники не смолкает. Зерноуборочные комбайны работают с утра до самого вечера. Важно все убрать в срок и без потерь. Все внимание – ячменю. Урожайность выше прошлогодней.

Александр Захаренко, ведущий агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:

К уборке подлежит 3527 гектар зерновых культур, включая дополнительно еще 1000 гектар озимого рапса. На сегодняшний день полностью завершена уборка озимого ячменя. Мы приступили к уборке ярового ячменя. Убрано уже зерновых на площади 640 гектар. Средняя урожайность – 48 центнеров с гектара. Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь. В хозяйстве продумана вся логистика: от работы комбайнов до доставки зерна.

Анна Куртасова, корреспондент:

Далее собранный урожай поступает на сушильный комплекс. Он работает 24 на 7. Не останавливается ни днем, ни ночью, чтобы своевременно довести зерно до нужной кондиции. Пропускная способность до 100 тонн в час.

Чтобы уборочная проходила в штатном режиме, на полях традиционно дежурят спасатели. В эти «горячие» во всех смыслах дни, они подставили надежное плечо аграриям. Специалисты мониторят технику, проверяют состояние сельхозмашин, наличие средств пожаротушения.