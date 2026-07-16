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Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?

16 июля 2026 14:16
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Минская область – в лидерах уборочной кампании. По данным Минсельхозпрода, в регионе намолочено более 187 тысяч тонн зерна, при урожайности 54,5 центнера с гектара. Озимый ячмень убран с более чем половины площадей. Также в области приступили к уборке рапса на зерно. Все показатели выше прошлогодних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перед аграриями стоит задача качественно и своевременно собрать урожай. А чтобы жатва шла в штатном режиме, организованы ежедневные дежурства спасателей.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?-2

На полях Любанского сельхозпредприятия «Заболотский» гул техники не смолкает. Зерноуборочные комбайны работают с утра до самого вечера. Важно все убрать в срок и без потерь. Все внимание – ячменю. Урожайность выше прошлогодней. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?-4

Александр Захаренко, ведущий агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:
К уборке подлежит 3527 гектар зерновых культур, включая дополнительно еще 1000 гектар озимого рапса. На сегодняшний день полностью завершена уборка озимого ячменя. Мы приступили к уборке ярового ячменя. Убрано уже зерновых на площади 640 гектар. Средняя урожайность – 48 центнеров с гектара.

Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь. В хозяйстве продумана вся логистика: от работы комбайнов до доставки зерна.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?-6

Анна Куртасова, корреспондент:
Далее собранный урожай поступает на сушильный комплекс. Он работает 24 на 7. Не останавливается ни днем, ни ночью, чтобы своевременно довести зерно до нужной кондиции. Пропускная способность до 100 тонн в час.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?-8

Чтобы уборочная проходила в штатном режиме, на полях традиционно дежурят спасатели. В эти «горячие» во всех смыслах дни, они подставили надежное плечо аграриям. Специалисты мониторят технику, проверяют состояние сельхозмашин, наличие средств пожаротушения.

Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?-10

Сергей Павлюкевич, начальник Любанского РОЧС:
Контроль МЧС за обеспечением пожарной безопасности, сельхозугодий сельскохозяйственных предприятий в приоритете. Спасателями, совместно с заинтересованными, проводится работа по обучению пожарно-техническому минимуму людей, задействованных в уборочной кампании. Также в ходе рейдовых мероприятий проводятся противопожарные инструктажи с людьми.

Хоть жатва еще только набирает обороты, уже понятно – с госзаказом на предприятии справятся без проблем. Для этого есть все ресурсы: и техника, и люди. Впереди уборка тритикале, пшеницы, овса. Задача одна: собрать качественно урожай в оптимальные сроки и без потерь.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания

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