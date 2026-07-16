Контроль за обеспечением пожарной безопасности. Как сотрудники МЧС следят за ходом уборочной кампании?
Минская область – в лидерах уборочной кампании. По данным Минсельхозпрода, в регионе намолочено более 187 тысяч тонн зерна, при урожайности 54,5 центнера с гектара. Озимый ячмень убран с более чем половины площадей. Также в области приступили к уборке рапса на зерно. Все показатели выше прошлогодних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Перед аграриями стоит задача качественно и своевременно собрать урожай. А чтобы жатва шла в штатном режиме, организованы ежедневные дежурства спасателей.
На полях Любанского сельхозпредприятия «Заболотский» гул техники не смолкает. Зерноуборочные комбайны работают с утра до самого вечера. Важно все убрать в срок и без потерь. Все внимание – ячменю. Урожайность выше прошлогодней.
Александр Захаренко, ведущий агроном сельхозпредприятия «Заболотский»:
К уборке подлежит 3527 гектар зерновых культур, включая дополнительно еще 1000 гектар озимого рапса. На сегодняшний день полностью завершена уборка озимого ячменя. Мы приступили к уборке ярового ячменя. Убрано уже зерновых на площади 640 гектар. Средняя урожайность – 48 центнеров с гектара.
Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь. В хозяйстве продумана вся логистика: от работы комбайнов до доставки зерна.
Анна Куртасова, корреспондент:
Далее собранный урожай поступает на сушильный комплекс. Он работает 24 на 7. Не останавливается ни днем, ни ночью, чтобы своевременно довести зерно до нужной кондиции. Пропускная способность до 100 тонн в час.
Чтобы уборочная проходила в штатном режиме, на полях традиционно дежурят спасатели. В эти «горячие» во всех смыслах дни, они подставили надежное плечо аграриям. Специалисты мониторят технику, проверяют состояние сельхозмашин, наличие средств пожаротушения.
Сергей Павлюкевич, начальник Любанского РОЧС:
Контроль МЧС за обеспечением пожарной безопасности, сельхозугодий сельскохозяйственных предприятий в приоритете. Спасателями, совместно с заинтересованными, проводится работа по обучению пожарно-техническому минимуму людей, задействованных в уборочной кампании. Также в ходе рейдовых мероприятий проводятся противопожарные инструктажи с людьми.
Хоть жатва еще только набирает обороты, уже понятно – с госзаказом на предприятии справятся без проблем. Для этого есть все ресурсы: и техника, и люди. Впереди уборка тритикале, пшеницы, овса. Задача одна: собрать качественно урожай в оптимальные сроки и без потерь.
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