Мирный атом в каждый дом! Почему всё больше белорусов используют электричество в быту?

В 2023 году Островецкая АЭС полностью включилась в работу, и мы уже отказались от импорта электроэнергии, снизили зависимость от газа. И, как отмечали в профильном министерстве, энергия, которая вырабатывается на атомной станции, широко используется для электрификации жилья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

АЭС может поставлять столько энергии, что белорусам хватит, еще и излишки останутся. Кажется, одни плюсы, но резкие перепады в потреблении – а ночью показатели на минимуме – не есть хорошо. В такой ситуации логично, чтобы электричеством активнее пользовалось население, чтобы отопить дома. Но на практике многие сталкиваются с тем, что энергосистема пока не готова так напрягаться. Есть утвержденный план. Согласно документации, специалисты и проводят модернизацию сетей. К примеру, вот такая открывается картина в некоторых населенных пунктах. Эти столбы – настоящие сторожилы прогресса. Установлены, наверное, в 1960-х, когда побежали первые токи по белорусским проводам. А мы в то же время говорим, что надо активнее использовать свободные мощности. Вот, как нам пояснили ситуацию в Минэнерго.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Существующая инфраструктура рассчитана на определенную мощность. И до того, как мы проводим полноценную реконструкцию этой сети для полного удовлетворения населения на нужды отопления, горячего водоснабжения, у нее есть определенный запас. И этот запас исчерпывается по мере обращения людей. И если первые люди обратились и исчерпали этот запас, то следующие должны будут немного подождать того периода, когда мы проведем полную реконструкцию сети, чтобы всех абсолютно удовлетворить. Но все обращения, которые поступают к энергетикам, фиксируются, накапливаются. И в зависимости от создания очереди в тех или иных населенных пунктах по согласованию с местной властью, облисполкомами, горисполкомами выстраивается очередность и создается программа по реконструкции сети. Понятно, что есть планы, затраты и так далее. Но наверняка где-то можно и поднажать, чтобы синхронизироваться со всеми процессами, которые идут в нашей стране. Конечно, есть и положительные примеры, когда действительно теплые отношения сложились между всеми участниками электрификации. На неделе наши корреспонденты попытались разобраться в том, какую погоду задает в домах белорусов электричество.

Который год в Мотневичах мечтают о благах цивилизации. В агрогородке живет 344 человека, около 200 из них трудятся в сельском хозяйстве. Однако получить комфортные условия для своего быта они не могут. Завидуют соседям – Ровковичи газифицировали еще в 2010-м. А Мотневичи продолжают зависеть от закупки дров. Денис Мороз: «Мы активно занимаемся реконструкцией систем электроснабжения в населенных пунктах».

Надежда Халявкина, жительница агрогородка Мотневичи:

Мы сами в своем частном доме провели паровое отопление, котлы, батареи сами покупали. Опять же, дрова, тяжело их носить, колоть, возить. Если будет электроотопление, поедут сюда пенсионеры охотнее, поедут дети. Для обогрева местной школы установили электрокотел, но в сильный мороз его недостаточно. Подробнее в видео. Обращения на горячую линию и личные встречи с чиновниками дали результат. Агрогородок включили в областной план электрификации на следующий год.

Оксана Ковганова, председатель Ровковичского сельского исполнительного комитета:

Был осуществлен подворный обход населения. Выявлено, что в 161 домовладении требуется провести электрификацию. Из них 20 домовладений – это те дома, которые арендное жилье, а остальные – частный сектор. Работы предстоят масштабные, причем сельчанам они не ударят по кошельку. Прокладка мощностей, разводка сети, даже оборудование для дома будут финансироваться государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда», а также из средств на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

До новой программы 2021 года мы только газифицировали. Но в связи с тем, что мы в республике стали использовать атомную энергетику, соответственно, уже с новой программой мы имеем возможность не только газифицировать, но и электрифицировать. Основное направление у нас будет по электрификации.

В Гомельской области порядка 20 населенных пунктов, которые ждут нового энерговитка. Учитывая сложность модернизации и сумму вложений, график пока включает по две деревни в год. В агрогородке Зароново реконструкцию сетей электроснабжения провели несколько лет назад. После положительных отзывов соседей Николай Панин тоже решился на обновления. С таким комфортом зимует впервые. Раньше, чтобы обогреть дом, пенсионеру приходилось подолгу возиться с дровами. Теперь несколько движений – и в комнатах тепло.

Николай Панин, житель агрогородка Зароново:

Обогреватель включается, бойлер горячей воды. Когда надо мне горячая, включил, тут одна-две минуты, нагрелась, пошла горячая вода. Из 178 домовладений Зароново электричеством отапливаются пока только 41, еще 33 на очереди. Всего же в 2024 году энергетикам предстоит реконструировать 10 километров сетей в четырех населенных пунктах Витебского района.