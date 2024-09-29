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Взаимопродвижение и сотрудничество – Перцов о совместной работе традиционных СМИ и блогеров

29 сентября 2024 17:33
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В Минске обсуждали особенности работы в современном информационном пространстве. В Беларуси прошел первый форум блогеров, где собрались журналисты, руководители СМИ и интернет-инфлюенсеры, которых смотрят и читают десятки тысяч, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Если раньше традиционные медиа игнорировали таких авторов, то сегодня не брать их в расчет просто невозможно.

Взаимопродвижение и сотрудничество – Перцов о совместной работе традиционных СМИ и блогеров-2
Взаимопродвижение и сотрудничество – Перцов о совместной работе традиционных СМИ и блогеров-3

Сегодня стать блогером легко. Достаточно иметь телефон и интернет. Но в погоне за просмотрами, лайками и деньгами можно оказаться на грани дозволенного и постить то, что на самом деле несет деструктивный заряд. Виртуальный мир сложнее контролировать и ограничивать. Хотя весь мир идет по этому пути. Более того, блогер может программировать политические вкусы и предпочтения. Так обычный контент-мейкер за 2-3 месяца может превратиться в инструмент протеста. Это так называемые блогеры-активисты, которые пытаются работать каждый на свою протестную группу: женщины, пенсионеры, военные, милиционеры, молодежь. Целую сеть таких медиа-активистов мы наблюдали в 2020-м. Чтобы не повторить ошибок прошлого, важно говорить с инфлюенсерами, на что и сделали акцент на первом форуме блогеров в Минске.

Взаимопродвижение и сотрудничество – Перцов о совместной работе традиционных СМИ и блогеров-5

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
То, что мы, может быть, не обращали внимание на блогосреду, где-то работники больших СМИ считали их конкурентами, называли медиаподобными, что по отношению к некоторым «блогерам» является правдой. Ведь это не совсем было правильно. Нам надо взаимопродвигать и сотрудничать. Журналистам традиционных, конвенциональных медиа и тем, кто представляет гражданскую журналистику, по совместному созданию или продвижению создаваемого контента или его частей. Мне кажется, только в таком сосуществовании выстроится нормальное будущее всего медиаландшафта нашей страны.

Как прошел первый в стране форум блогеров? Читайте здесь.

# Владимир Перцов # блогеры # СМИ Беларуси

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