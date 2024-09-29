Взаимопродвижение и сотрудничество – Перцов о совместной работе традиционных СМИ и блогеров

В Минске обсуждали особенности работы в современном информационном пространстве. В Беларуси прошел первый форум блогеров, где собрались журналисты, руководители СМИ и интернет-инфлюенсеры, которых смотрят и читают десятки тысяч, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Если раньше традиционные медиа игнорировали таких авторов, то сегодня не брать их в расчет просто невозможно.

Сегодня стать блогером легко. Достаточно иметь телефон и интернет. Но в погоне за просмотрами, лайками и деньгами можно оказаться на грани дозволенного и постить то, что на самом деле несет деструктивный заряд. Виртуальный мир сложнее контролировать и ограничивать. Хотя весь мир идет по этому пути. Более того, блогер может программировать политические вкусы и предпочтения. Так обычный контент-мейкер за 2-3 месяца может превратиться в инструмент протеста. Это так называемые блогеры-активисты, которые пытаются работать каждый на свою протестную группу: женщины, пенсионеры, военные, милиционеры, молодежь. Целую сеть таких медиа-активистов мы наблюдали в 2020-м. Чтобы не повторить ошибок прошлого, важно говорить с инфлюенсерами, на что и сделали акцент на первом форуме блогеров в Минске.