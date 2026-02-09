Новости по тегу #Овощи и фруткы

Современные комплексы с дополнительным освещением позволяют получать несколько урожаев в год, стабильно снабжая внутренний рынок свежими овощами и снижая зависимость от импорта.
В большинстве хозяйств в 2025 году получен отличный урожай. Один из показательных примеров – Гродненская овощная фабрика.
В этом сезоне с полей Центрального региона соберут почти 230 тысяч тонн картофеля и около 150 тысяч тонн овощей.
Кооператоры активно скупают у населения излишки овощей, фруктов и лесных даров. Для населения это – отличная возможность не только запастись на зиму, но и неплохо заработать на результатах своего труда.
Излишки урожая и лесные дары у любителей тихой охоты скупают кооператоры – это хорошая возможность для населения реализовать плоды своего труда по выгодным ценам. А потребкооперациям – получить качественные и свежие продукты для дальнейшей переработки и продажи.
Пример эффективного сотрудничества Беларуси и России в агросфере, плоды которого можно будет собрать уже через год.
Предприятие одним из первых перешло на технологию выращивания с досвечиванием.
Обеспечить белорусов овощами, в том числе в межсезонье и по доступным ценам. На это неоднократно обращал внимание Президент.
Президент обратил внимание и на развитие тепличного хозяйства. Успешных примеров хватает, и отдельные предприятия вкладывают все больше средств в совершенствование парников.
«Есть четкий план, какие здесь теплицы модернизировать. Всего их подлежит около 50 гектаров. Нам надо сделать из них 23, уже сделано. То есть это либо реконструкция, либо строительство новых. В этом году тоже определенной площади будут вводиться».
Дары наших полей и садов позволяют полностью обеспечить белорусов сельхозпродукцией, сформировать стабилизационные фонды, а также закрыть потребности в переработке.
Компания из Щучина заняла свободную нишу и стала единственной в стране, где выращивают необычную для наших широт капусту в промышленных масштабах. Собирать урожай помогают местные жители.
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