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Новости по тегу #Овощи и фруткы

Белорусские тепличные хозяйства активно переходят на новый технологический уровень
09 февраля 2026 08:10

Белорусские тепличные хозяйства активно переходят на новый технологический уровень

Дефицит лука белорусам не грозит! На Гродненской овощной фабрике урожай вырос в три раза
20 октября 2025 17:54

Дефицит лука белорусам не грозит! На Гродненской овощной фабрике урожай вырос в три раза

В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды
26 сентября 2025 14:27

В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды

Рассказываем, как заработать на своём огороде – помогут кооператоры
21 августа 2025 18:07

Рассказываем, как заработать на своём огороде – помогут кооператоры

Сезонная заготовка в разгаре! Выяснили, как кооператоры помогают белорусам реализовать урожай
23 июля 2025 18:09

Сезонная заготовка в разгаре! Выяснили, как кооператоры помогают белорусам реализовать урожай

Интенсивный яблоневый сад высадили в Минском районе
07 июня 2025 13:33

Интенсивный яблоневый сад высадили в Минском районе

На тепличном комбинате в Минске уже вовсю собирают томаты черри и баклажаны
23 апреля 2025 16:37

На тепличном комбинате в Минске уже вовсю собирают томаты черри и баклажаны

В теплицах разгар уборочной кампании! Узнали, как выращивают экоовощи в Гродненской области
31 марта 2025 18:14

В теплицах разгар уборочной кампании! Узнали, как выращивают экоовощи в Гродненской области

Своё в межсезонье – тепличный комбинат под Брестом завершил модернизацию системы подсветки
02 марта 2025 07:57

Своё в межсезонье – тепличный комбинат под Брестом завершил модернизацию системы подсветки

Головченко рассказал о перспективах модернизации в Беларуси теплиц для получения овощей в межсезонный период
14 февраля 2025 13:48

Головченко рассказал о перспективах модернизации в Беларуси теплиц для получения овощей в межсезонный период

В стабфонды заложат 120 тыс. тонн продукции – задействованы более 40 хранилищ
02 октября 2024 17:30

В стабфонды заложат 120 тыс. тонн продукции – задействованы более 40 хранилищ

Белорусскую брокколи выращивают под Щучином – побывали на предприятии
02 октября 2024 17:28

Белорусскую брокколи выращивают под Щучином – побывали на предприятии