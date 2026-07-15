Белорусские аграрии осваивают новые технологии в животноводстве
Белорусские аграрии осваивают передовые технологии в животноводческой отрасли. Новую систему видеомониторинга внедрили на молочно-товарном комплексе в Минской области. Она не просто транслирует картинку, а превращает ее в управленческую аналитику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доение, раздача кормов, перемещение сотрудников и даже внештатные ситуации – все процессы теперь сведены в единый цифровой дашборд. На МТК «Дыя» систему видеомониторинга тестируют несколько месяцев. Результаты впечатляют.
Программа в онлайн-режиме аккумулирует данные: от времени прихода работников до продолжительности доения каждой буренки. Если алгоритм фиксирует сбой, руководитель получает пуш-уведомление на смартфон. Для комплекса с разветвленной структурой это не просто комфорт, а необходимость.
Роман Хлопцов, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
У меня хозяйство большое, 7 животноводческих объектов. И объехать все в течение часа, условно, я не могу. Мне, например, гораздо легче зайти в телефоне в то же приложении. Зайти, посмотреть, какая обстановка на ферме. Отсмотреть, работали или не работали, какие остатки по кормам на утро. Как управлялся кормовой стол в течение ночного периода.
Новый молочно-товарный комплекс в Червенском районе открыли в 2026 году. Проектная мощность – 800 голов дойного стада. Пока здесь около 370 коров, но выйти на полную загрузку планируют уже к концу 2026-го.
За каждым животным закреплено персональное цифровое досье. Специальная программа собирает полную аналитику по каждой буренке, вплоть до суточных колебаний удоев. Это позволяет зоотехникам мгновенно корректировать рацион или график доения.
Беларусь прочно удерживает позиции мирового лидера в молочной индустрии. Уровень самообеспечения этим стратегическим продуктом в стране превысил 300 %. Сегодня республика играет ключевую роль в продовольственной безопасности ЕАЭС, обеспечивая более 40 % всего объема взаимной торговли молочной продукцией в границах союза. Развитие отрасли продолжается. В 2026-2028 годах в стране запланирован ввод не менее 73 новых молочно-товарных комплексов. Каждый из них – это еще один шаг к цифровому животноводству.
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