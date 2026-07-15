Белорусские аграрии осваивают новые технологии в животноводстве

Белорусские аграрии осваивают передовые технологии в животноводческой отрасли. Новую систему видеомониторинга внедрили на молочно-товарном комплексе в Минской области. Она не просто транслирует картинку, а превращает ее в управленческую аналитику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доение, раздача кормов, перемещение сотрудников и даже внештатные ситуации – все процессы теперь сведены в единый цифровой дашборд. На МТК «Дыя» систему видеомониторинга тестируют несколько месяцев. Результаты впечатляют. Программа в онлайн-режиме аккумулирует данные: от времени прихода работников до продолжительности доения каждой буренки. Если алгоритм фиксирует сбой, руководитель получает пуш-уведомление на смартфон. Для комплекса с разветвленной структурой это не просто комфорт, а необходимость.

Роман Хлопцов, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:

У меня хозяйство большое, 7 животноводческих объектов. И объехать все в течение часа, условно, я не могу. Мне, например, гораздо легче зайти в телефоне в то же приложении. Зайти, посмотреть, какая обстановка на ферме. Отсмотреть, работали или не работали, какие остатки по кормам на утро. Как управлялся кормовой стол в течение ночного периода.

Новый молочно-товарный комплекс в Червенском районе открыли в 2026 году. Проектная мощность – 800 голов дойного стада. Пока здесь около 370 коров, но выйти на полную загрузку планируют уже к концу 2026-го. За каждым животным закреплено персональное цифровое досье. Специальная программа собирает полную аналитику по каждой буренке, вплоть до суточных колебаний удоев. Это позволяет зоотехникам мгновенно корректировать рацион или график доения.