Эхо пандемии. В чём истинные причины нынешнего кризиса в Европе?

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Сейчас мы говорим в том числе о Германии – четвертая экономика мира сейчас в критическом состоянии. Хотелось бы к нашему эфиру присоединить Робби Шлунда, немецкого политика, депутата Бундестага в период с 2017 по 2021 год. Первый вопрос в первую очередь не как к политику, а как к гражданину Германии. Как среднестатистическое германское хозяйство воспринимает влияние кризиса на свой бюджет и на свой образ жизни?

Робби Шлунд, немецкий политик, депутат Бундестага (2017-2021):

Как вы знаете, немцы терпеливый народ и пытаются найти решения. Тем не менее это становится все более трудным. Цены на энергоносители выросли в 4-5 раз, а инфляция приобрела галопирующий характер. В этой новой ситуации кризис в меньшей степени затрагивает людей, не имеющих дохода, таких как постоянные безработные, мигранты или украинские беженцы. Они получают соответствующие компенсационные выплаты от государства. В беспрецедентной ситуации в первую очередь пострадал ранее сильный средний бизнес. Многие больше не могут платить за электроэнергию для производства своей продукции и вынуждены объявить о банкротстве, даже частично о частном банкротстве. В случае еще большего краха промышленности и среднего бизнеса в Германии уже через 2-3 месяца возникнут проблемы с выплатой пенсий. В большинстве домашних хозяйств даже сейчас, в конце месяца, не хватает 1/3 дохода для покрытия расходов основного домохозяйства. Поэтому большинство обычных домохозяйств уже сейчас живут на свои сбережения. Для немалой части людей жизнь настолько сильно ухудшилась, что они массово недовольны работой нынешнего правительства, и все чаще по понедельникам на улицы выходят протестующие. В Германии, вероятно, будет жаркая осень. Надежда Сасс:

Да, действительно, не только жаркая осень, но и жаркая зима. Как вы оцениваете действия правительства Германии по преодолению кризиса стоимости жизни?

Робби Шлунд:

Как упоминалось ранее, нынешнее правительство больше не в состоянии рационально воспринимать трудности, с которыми сталкиваются 60 % людей, и предлагать адекватные решения. Пакеты помощи, принятые в срочном порядке, недостаточно проработаны и недостаточно продуманы. Люди справедливо требуют более сбалансированной внутренней экономической и, прежде всего, внешней политики. В таких условиях соратники Герхарда Шредера по Социал-демократической партии должны были бы поставить вопрос о доверии нынешнему правительству. Только так можно добиться смены нынешнего курса.

Надежда Сасс:

Одной из причин даже того кризиса, который мы сейчас имеем, это, скорее, эхо пандемии, когда были нарушены логистические цепочки, когда печаталось очень большое количество денег. В итоге они ушли в спекулятивную часть. Какие еще вы можете назвать?