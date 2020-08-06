Уникальный мусор. Что минчане сдают в макулатуру?

Новости Беларуси. В контейнеры для сбора макулатуры выбрасывают не только исписанную бумагу и прочитанные книги, но и раритетные издания 17-го века. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Невероятно, но факт! Нередки случаи, когда минчане оставляют в тех самых контейнерах для макулатуры уникальные предметы. Некоторые из них пополнили фонд Национальной библиотеки Беларуси.

«Псалтырь», этимологический словарь 19-го века, учебник моральной теологии 17-го, произведения Гоголя и прочее. А ещё между страниц чья-то заначка и школьный дневник. Чего в ящиках для макулатуры только не находили. Вместе с тем, по книгам, зачитанным до дыр раньше, надписям в них от руки и необычным закладкам мы можем изучать историю своей страны и её жителей из разных классов и сословий.