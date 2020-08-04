Ваша бытовая техника сломалась навсегда. Что делать и куда везти?

Новости Беларуси. Что делать, если сломалась стиральная машина или холодильник? О том, как утилизировать старую бытовую технику без вреда для природы, в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Если устройство не подлежит восстановлению, то есть несколько вариантов того, как от него можно избавиться. Первый – отвезти его в приёмный пункт самостоятельно и получить за это небольшую сумму денег. Второй – позвонить в службу экотакси. К вам приедут и бесплатно заберут старую бытовую технику.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Если говорить о мелкой бытовой технике, то в магазинах появились и уже довольно долго существуют контейнеры, в которые можно выбросить, например, чайник, кофемолку, фен – эта техника пойдет на переработку. Мы должны все понимать, что в бытовой технике содержится много опасных компонентов, которые, попадая в окружающую среду, могут нанести вред.