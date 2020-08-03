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В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?

03 августа 2020 13:29
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Новости Беларуси. Каждый второй белорус сортирует мусор. Такие данные в программе «Большой город» на СТВ озвучила директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

По её словам, социологический опрос проводили и в 2013 году. Тогда на вопрос о раздельном сборе отходов положительно отвечал каждый третий житель нашей страны. 

В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?-1

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В Минске в последнее время стало модным покупать тот же кофе не с пластиковым стаканчиком, а приходить со своим. В магазин за продуктами мы ходим с тряпичными сумками. Наверное, это сейчас стало то ли не зазорно, то ли модно, даже не знаю. Но реально, серьезные подвижки в этом направлении у нас есть.

Вместе с тем, сейчас люди оставляют после себя гораздо больше мусора, чем 10-15 лет назад.

В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?-4

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Количество отходов растёт, потому что мы не задумываемся, что мы приобретаем. То есть мы настолько потребители, что ни у кого не возникает мысли, что от чего-то можно отказаться. И если мы выстраиваем иерархию по использованию отходов, то, в первую очередь, надо предотвратить их образование. От нашего поведения зависит станет тот или иной товар отходом, насколько быстро он станет, а уже потом идёт правильное обращение с отходами.   

От каких изделий из пластика откажется Греция – читайте здесь.  

# Мусор # общество # Наталья Гринцевич

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