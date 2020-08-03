В кафе – со своим стаканчиком, а в магазин – с экосумкой. Каким зелёным трендам следуют минчане?

По её словам, социологический опрос проводили и в 2013 году. Тогда на вопрос о раздельном сборе отходов положительно отвечал каждый третий житель нашей страны.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

В Минске в последнее время стало модным покупать тот же кофе не с пластиковым стаканчиком, а приходить со своим. В магазин за продуктами мы ходим с тряпичными сумками. Наверное, это сейчас стало то ли не зазорно, то ли модно, даже не знаю. Но реально, серьезные подвижки в этом направлении у нас есть.

Вместе с тем, сейчас люди оставляют после себя гораздо больше мусора, чем 10-15 лет назад.