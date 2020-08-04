Зачем заваривать мусоропровод и сортировать отходы? Специалист объясняет доходчиво

Новости Беларуси. В стране с 1 сентября отходы с контейнерных площадок будут забирать несколько мусоровозов. Зачем это нужно, в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Акцент на правильной сортировке мусора. С осени каждая машина будет забирать по дворам определенный вид отходов: стекло, бумагу, пластик. Графики уже разработаны. Однако то, насколько такой подход будет эффективен, зависит, в первую очередь, от жильцов.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Приведу простой пример: если мы выбросили классную картонную упаковку, например, из-под обуви, в контейнер с общими коммунальными отходами – это еще ладно. Но если туда попали остатки пищи, то картонная коробка уже не пойдёт на переработку. Поэтому от каждого из нас зависит насколько эффективно будет работать эта система. Есть даже такой слоган: «Маленькое усилие каждого из нас – большой эффект для страны».