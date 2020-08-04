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Зачем заваривать мусоропровод и сортировать отходы? Специалист объясняет доходчиво

04 августа 2020 14:26
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Новости Беларуси. В стране с 1 сентября отходы с контейнерных площадок будут забирать несколько мусоровозов. Зачем это нужно, в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Акцент на правильной сортировке мусора. С осени каждая машина будет забирать по дворам определенный вид отходов: стекло, бумагу, пластик. Графики уже разработаны. Однако то, насколько такой подход будет эффективен, зависит, в первую очередь, от жильцов.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Приведу простой пример: если мы выбросили классную картонную упаковку, например, из-под обуви, в контейнер с общими коммунальными отходами – это еще ладно. Но если туда попали остатки пищи, то картонная коробка уже не пойдёт на переработку. Поэтому от каждого из нас зависит насколько эффективно будет работать эта система. Есть даже такой слоган: «Маленькое усилие каждого из нас – большой эффект для страны».

Зачем заваривать мусоропровод и сортировать отходы? Специалист объясняет доходчиво-1

Не последнюю роль в переработке вторичных материальных ресурсов играет и заваривание мусоропроводов. По словам Натальи Гринцевич, из несортированных отходов можно извлечь около 5% полезных компонентов. Если же использовать мусорные контейнеры, и на сортировочную линию приезжают отходы от раздельного сбора, то процент извлечения уже в 10 раз больше – около 50%.  

Будут ли строить мусоропроводы в новых домах (читайте здесь). 

# Мусор # общество # Наталья Гринцевич

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