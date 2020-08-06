Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»

Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Зайцев, житель Гомеля:

Решение проголосовать было сформировано заранее. Подкрепившись уже Посланием Президента Беларуси, я уверенно шел голосовать за сильную, процветающую Беларусь, за Беларусь, которая есть. Это сохранение наших традиций, сохранение нашего пути, цели и работа как раз таки над созданием еще более сильной страны.