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Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»

06 августа 2020 13:48
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Новости Беларуси. 6 августа – третий день, когда свой выбор можно сделать досрочно. Такой возможностью уже воспользовались многие белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гомеля на досрочном голосовании: «Решение было сформировано заранее»-1

Алексей Зайцев, житель Гомеля:
Решение проголосовать было сформировано заранее. Подкрепившись уже Посланием Президента Беларуси, я уверенно шел голосовать за сильную, процветающую Беларусь, за Беларусь, которая есть. Это сохранение наших традиций, сохранение нашего пути, цели и работа как раз таки над созданием еще более сильной страны.

«Зачем ждать до воскресенья». Почему избиратели приходят голосовать досрочно (читайте здесь).   

# Выборы в Беларуси # общество # Алексей Зайцев # Фотофакт

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