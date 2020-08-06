Концерт и выставка спецтехники. В Минске отпразднуют День железнодорожных войск

Новости Беларуси. 6 августа Минск ожидает большой военный праздник в честь железнодорожных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личный состав и ветеранов этого рода специальных войск, история которых насчитывает почти 150 лет, с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.
В парке Дружбы народов сейчас готовят площадку для предстоящих гуляний.
Ожидается, что перед минчанами и гостями столицы выступят эстрадные исполнители, ансамбль песни и танца Вооруженных Сил. Также свою программу представят военные кинологи со служебными собаками. Не обойдется и без выставки спецтехники транспортных войск. Будет работать фотозона. Запланировано множество интересных конкурсов для всей семьи.
Праздник начнется в 17:00 и продлится до 21:00. Организаторы обещают зрителям отличное настроение и подарки.