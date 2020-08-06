Концерт и выставка спецтехники. В Минске отпразднуют День железнодорожных войск

Новости Беларуси. 6 августа Минск ожидает большой военный праздник в честь железнодорожных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный состав и ветеранов этого рода специальных войск, история которых насчитывает почти 150 лет, с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.

В парке Дружбы народов сейчас готовят площадку для предстоящих гуляний.