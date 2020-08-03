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Как в Беларуси изменятся правила вывоза мусора?

03 августа 2020 13:19
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Новости Беларуси. На контейнерные площадки Минска будут заезжать сразу несколько мусоровозов. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

По её словам, сейчас случаи, когда один мусоровоз забирает разные виды отходов, встречаются как из-за транспортных компаний (чтобы уменьшить расходы организаций), так и из-за того, что жители неправильно сортируют мусор.

Как в Беларуси изменятся правила вывоза мусора?-1

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Где-то, может быть, не хватает информации о том, что именно надо бросать в тот или иной контейнер. В ближайшее время действительно изменится ситуация вступает в силу Технический кодекс установившейся практики, и там запрещается вывозить одним автомобилем отходы из контейнеров для раздельного сбора. Поэтому, если уже мы будем замечать такие случаи, то можем порекомендовать фотографировать такое транспортное средство и отправлять фотографию в организацию, которая осуществляет вывоз отходов из дворов.

Всего в столице установлено более 12 000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Но вторично используется лишь пятая часть отходов.

Что такое опасные отходы и как их утилизируют в Минске – читайте здесь.  

# Мусор # общество # Наталья Гринцевич

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