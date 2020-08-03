Как в Беларуси изменятся правила вывоза мусора?

Новости Беларуси. На контейнерные площадки Минска будут заезжать сразу несколько мусоровозов. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказала директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

По её словам, сейчас случаи, когда один мусоровоз забирает разные виды отходов, встречаются как из-за транспортных компаний (чтобы уменьшить расходы организаций), так и из-за того, что жители неправильно сортируют мусор.