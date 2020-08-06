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Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор

06 августа 2020 13:21
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Новости Беларуси. Самый точный прогноз погоды будет теперь у жителей Гродненской области и у пилотов гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-1

На дальнем приводе аэропорта Гродно открыли современный доплеровский метеорологический радиолокатор. Таким оборудованием планируется оснастить все областные центры Беларуси.  

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-4

Любые погодные явления, будь то дождь, гроза, град или шквалистый ветер. Новый радиолокатор с высокой точностью в автоматическом режиме позволит отследить неблагоприятные погодные явления, движение облачных образований и формирование опасных зон для полета самолетов.

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-7

Радиус обзора – почти 300 километров. Получать данные о погоде будут не только пилоты и диспетчеры, но также аграрии и службы быстрого реагирования. А местные жители смогут круглосуточно найти самые свежие данные о погоде в интернете на белорусских сайтах.

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-10

Дмитрий Скаскевич, начальник филиала Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
Наш локатор позволит уже на подступах даже к нашим границам зафиксировать какие-то явления, ту же грозу, град. Они прогнозируются, как правило, за 2-3 часа. Но я думаю, что с этим локатором прогноз неблагоприятных явлений, может, будет где-то за 10 часов более достоверный.

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-13

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
И было поручение главы государства, и поддержка – модернизировать Белгидромет. Если брать постсоветское пространство, то такой метеорологической службы я, знакомясь с опытом работы других стран, не видел и не встречал. Мы на сегодняшний день изучаем опыт уже Финляндии, Южной Кореи, Франции, надо сказать, наших южных соседей, Польши. И мы убеждаемся, что у нас уже элементы мировой гидрометеорологической службы внедрены. И даже есть определенные примеры, которые хотят почерпнуть у нас наши соседи.

Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор-16

Появление радиолокатора – большой плюс для аэропорта Гродно. Это позволит воздушной гавани повысить категорию и обслуживать международные рейсы. Развивать аэропорты в регионах было поручением Президента.

# Погода в Беларуси # общество # Дмитрий Скаскевич # Андрей Худык # Фотофакт

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