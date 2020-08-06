Самый точный прогноз погоды для жителей Гродно. Здесь открыли новый метеорологический радиолокатор

Новости Беларуси. Самый точный прогноз погоды будет теперь у жителей Гродненской области и у пилотов гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дальнем приводе аэропорта Гродно открыли современный доплеровский метеорологический радиолокатор. Таким оборудованием планируется оснастить все областные центры Беларуси.

Любые погодные явления, будь то дождь, гроза, град или шквалистый ветер. Новый радиолокатор с высокой точностью в автоматическом режиме позволит отследить неблагоприятные погодные явления, движение облачных образований и формирование опасных зон для полета самолетов.

Радиус обзора – почти 300 километров. Получать данные о погоде будут не только пилоты и диспетчеры, но также аграрии и службы быстрого реагирования. А местные жители смогут круглосуточно найти самые свежие данные о погоде в интернете на белорусских сайтах.

Дмитрий Скаскевич, начальник филиала Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Наш локатор позволит уже на подступах даже к нашим границам зафиксировать какие-то явления, ту же грозу, град. Они прогнозируются, как правило, за 2-3 часа. Но я думаю, что с этим локатором прогноз неблагоприятных явлений, может, будет где-то за 10 часов более достоверный.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

И было поручение главы государства, и поддержка – модернизировать Белгидромет. Если брать постсоветское пространство, то такой метеорологической службы я, знакомясь с опытом работы других стран, не видел и не встречал. Мы на сегодняшний день изучаем опыт уже Финляндии, Южной Кореи, Франции, надо сказать, наших южных соседей, Польши. И мы убеждаемся, что у нас уже элементы мировой гидрометеорологической службы внедрены. И даже есть определенные примеры, которые хотят почерпнуть у нас наши соседи.