Беларусь принимает саммит ЕАЭС! Кто примет участие в заседании и с кем проведёт переговоры Лукашенко?

Дни большой политики в Минске. Заседание Высшего Евразийского экономического совета принимает Минск. На саммите под председательством Александра Лукашенко соберутся главы государств евразийской пятерки – все лидеры стран объединения, за исключением премьер-министра Армении, прибыли для участия в заседании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерес со стороны иностранных государств к ЕАЭС возрастает. В сегодняшнем саммите участвуют также партнеры из ОАЭ и Монголии, к разговору присоединятся и руководители стран-наблюдателей. Повестка встречи весьма обширна. Вопросы, которые вынесут на обсуждение, касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, развития торгово-экономического взаимодействия с партнерами. И это далеко не полный перечень. Всего в списке – около полутора десятков вопросов. По итогам ожидается подписание документов. Подробностями готова поделиться моя коллега – политический обозреватель Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Сегодня продолжается большой разговор о будущем евразийской интеграции. В скором времени во Дворце Независимости начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. К началу Саммита все готово. Пройдет он под председательством Александра Лукашенко. В повестке дня – ключевые вопросы евразийской интеграции: международная деятельность, стратегические направления развития ЕАЭС, либерализация рынка услуг, сотрудничество в сфере спорта, а также расширение торгово-экономических связей с основными партнерами Союза. Напомним, что Саммиту предшествовал IV Евразийский экономический форум. В его пленарном заседании приняли участие лидеры стран ЕАЭС, уже начав обсуждение актуальных тем и стратегии углубления евразийской интеграции. Во время своего выступления Александр Лукашенко сделал ряд ключевых заявлений о будущем интеграционного объединения. Одно из них касалось стратегии развития ЕАЭС 2.0.

Повышение благосостояния граждан – главная цель развития ЕАЭС. Объединение должно развиваться и влиять на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы. Такова позиция Беларуси. За десятилетие своего существования ЕАЭС продемонстрировал реальную эффективность. Это подтверждают и цифры: взаимный товарооборот увеличился более чем вдвое, внешняя торговля выросла на 37%. Уровень безработицы снизился почти в два раза. Важным достижением стало обеспечение прав граждан на свободное трудоустройство внутри Союза. Кроме того, ЕАЭС продолжает расширять свое присутствие и влияние в регионе.