Будапешт заблокировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия на прошедшем накануне саммите ЕС, заблокировала принятие итогового заявления по Украине, главным пунктом которого было начало переговоров о вступлении страны в союз. Стоит отметить, что из всех 27 участников объединения, лишь Будапешт высказался против, остальные поддержали проект, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подавляющее большинство населения страны (95 %) проголосовали против интеграции Киева в европейское сообщество на апрельском референдуме. К слову, мнение граждан по этому вопросу учли только в Венгрии, остальные участники ЕС не посчитали это необходимым.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Вместе с Украиной в ЕС придет и война. Мы не хотим находиться в союзе с той страной, которая представляет угрозу для нас. Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население. Мы даже не знаем, подходит ли ее правовая система. Честно сказать, в Европе никто не знает, что представляет собой эта страна сейчас.

В Будапеште выразили опасение, что приход Украины в ЕС и НАТО приведет к затягиванию конфликта и огромным финансовым затратам, которые лягут бременем на плечи европейских налогоплательщиков.