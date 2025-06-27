Винтур спустя 37 лет уходит с поста главного редактора американского Vogue

Анна Винтур уходит с поста главного редактора американского Vogue после почти 40 лет работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Business of Fashion.

Она остается глобальным директором по контенту в Condé Nast, где продолжает курировать Vogue и ряд других изданий. Уход Винтур, о котором ходили слухи на протяжении многих лет, станет важной вехой для индустрии, отмечает зарубежное издание.

Она начала карьеру в Vogue в качестве креативного директора в 1983 году, затем руководила британским изданием, а в 1988 году возглавила американский Vogue. Ее стиль руководства стал прототипом фильма «Дьявол носит Prada».