«Сити» разгромил «Ювентус», но обе команды вышли в ⅛ финала КЧМ по футболу

В заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ювентусом» (5:2). Об этом пишет РИА Новости.

Английский клуб забил пять мячей, в том числе собственный гол соперника. В ответ туринская команда забила дважды.

Победа над «Сити» позволила им набрать максимум очков и возглавить группу G.

На втором же месте остался «Ювентус», оба клуба уже вышли в плей-офф. «Аль-Айн» и «Видад» закончили турнир.

Матчи ⅛ финала пройдут с 28 июня по 2 июля. Финал же пройдет с 13 июля.