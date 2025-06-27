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«Сити» разгромил «Ювентус», но обе команды вышли в ⅛ финала КЧМ по футболу

27 июня 2025 08:06
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«Сити» разгромил «Ювентус», но обе команды вышли в ⅛ финала КЧМ по футболу-0

В заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Ювентусом» (5:2). Об этом пишет РИА Новости.

Английский клуб забил пять мячей, в том числе собственный гол соперника. В ответ туринская команда забила дважды.

Победа над «Сити» позволила им набрать максимум очков и возглавить группу G.

На втором же месте остался «Ювентус», оба клуба уже вышли в плей-офф. «Аль-Айн» и «Видад» закончили турнир.

Матчи ⅛ финала пройдут с 28 июня по 2 июля. Финал же пройдет с 13 июля. 

Фото: pixabay

# Футбол

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