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Российского актёра Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

27 июня 2025 09:27
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Российского актёра Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии-0

Российскому актеру Юре Борисову предложили стать членом Академии кинематографических искусств и наук – организации, присваивающей «Оскар». Его кандидатура включена в список из 534 деятелей киноиндустрии, выдвинутых на членство в 2025 году. Об этом пишет ТАСС.

Ранее, в 2025 году, Борисов был выдвинут на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Анора». Он известен также по работам в фильмах «Купе № 6», «Серебряные коньки», «Бегство капитана Волкогонова», «Герда».

Киноакадемия кинематографических искусств и наук была создана в 1927 году и с тех пор является одной из самых престижных наград в индустрии.

Фото: pixabay

# Звезды # Звезды кино

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