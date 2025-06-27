Дзиодзина: при правильном подходе любая диалоговая площадка становится фундаментом для построения отношений
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
При правильном подходе и адекватных базисных ориентирах любая диалоговая площадка становится прочным фундаментом для построения конструктивных отношений. Именно с этой целью изначально и задуманы такие форматы коммуникации, как саммиты, форумы, конференции или семинары. Особенность нашего времени такова, что пока одни обсуждают, как бы повысить расходы своих государств на эскалацию войн и враждебность, другие ищут возможности заработать, укрепив взаимовыгодные отношения. Что само по себе неплохо, опять же, в том случае, если партнеры подходят к взаимодействию добросовестно.
На этой неделе в Беларуси активно разворачиваются два значимых события, в основу которых легло стремление выстраивать конструктивные, равные, справедливые отношения. В условиях современного турбулентного мира подобные диалоговые площадки предоставляют возможность становиться сильнее и принимать вызовы времени вместе. При достаточном укреплении многие вызовы перестают представлять хоть какую-то сложность.
Алена Дзиодзина:
В происходящих на этой неделе саммите лидеров стран ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме Беларусь выступала в двойном статусе: в качестве участника и организатора-председателя. И как любой хозяин, что открывает двери своего дома, ожидая гостей, Минск внес в организацию данных мероприятий свое атмосферное настроение. Основные тезисы взаимодействия в ЕАЭС были озвучены Александром Лукашенко во время пленарного заседания IV Евразийского экономического форума, что накануне происходил в Минске: открытость к новым контактам и укрепление новых взаимосвязей по принципу справедливости; объединение возможностей и ресурсов согласно модели взаимного дополнения; ориентир на социальные нужды и неуспокоенность на достигнутом.
«Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие», – подчеркнул Президент на открытии форума, как продолжение своей мысли дополнил: «Не время для пустых разговоров!», – ориентируя участников форума на конструктив. Не только потому, что враги вокруг, есть еще здравая конкуренция. Потому как помимо недругов в мире так же много талантливых. А когда мы окружены инициативными и толковыми людьми, то желание не отставать выступает психологическим стимулом для развития. Помимо эффективной коммуникации, это еще один важный аспект диалоговых площадок наподобие тех, что на этой неделе организованы в Минске.