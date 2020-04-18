Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца.
Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?
Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.
«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.