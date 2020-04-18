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Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

18 апреля 2020 15:42
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Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах-1

Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца. 

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах-4

Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах-7

Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах-10

# Церковь # общество

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