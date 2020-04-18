Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.

Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.