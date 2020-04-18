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Как снимали на передовой фронтовые операторы, и причём тут песня про валенки

18 апреля 2020 14:57
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Как снимали на передовой фронтовые операторы, и причём тут песня про валенки-1

Семён Школьников во время Великой Отечественной воевал в той армии, которая потеряла каждого пятого бойца за историю. Фронтовые операторы всегда оставались на передовой.

Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
Ты укрылся, но из-за какого-то угла обязательно снимаешь: сверху, снизу, сбоку.

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Как снимали на передовой фронтовые операторы, и причём тут песня про валенки-4

Их никто не учил (просто не успели), как снимать в боевых условиях. Война оказалась самым требовательным и заведомо предвзятым преподавателем.

Как снимали на передовой фронтовые операторы, и причём тут песня про валенки-7

Семён Школьников:
Всё время грохочет, что-то стреляет, и уже не обращаешь внимания, привыкаешь ко всему.

Семён Семёнович признается: когда казалось, что смерть заглядывает в душу с той стороны объектива, его спасала, как ни странно, песня про валенки. Пел он ее и во время боевого вылета с летчиками штурмовой авиации.

# Великая Отечественная война # общество # Семен Школьников # Фотофакт

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