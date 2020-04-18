Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь узнать об истории древнейшего города страны, зарождении христианства и книгопечатания в Беларуси, подвигах героев Великой Отечественной можно не выходя из дома. Белорусские медики призывают провести большие выходные дома Уникальной возможностью воспользовались в детском доме семьи Писецких из Витебского района.

Особый интерес – к иконам. Тем самым, которые снимали художники-реставраторы, чтобы раскрыть фрески XII века в Спасо-Преображенской церкви. Духовное просвещение и обогащение знаниями в семейном детском доме в приоритете. Тем более, в древнем Полоцке удалось побывать немногим воспитанникам.

Ян Писецкий:

Несколько лет назад я ездил в Полоцк, посещал различные места, начиная от храмов, заканчивая музеем книгопечатания.

Александра Ходченкова, воспитанница детского дома семейного типа:

Сегодня в виртуальной экскурсии по Полоцку мы вдохновились, впечатлились. И вместе с семьей мы бы хотели путешествовать по этим музеям.