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Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

18 апреля 2020 13:28
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Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-1

Теперь узнать об истории древнейшего города страны, зарождении христианства и книгопечатания в Беларуси, подвигах героев Великой Отечественной можно не выходя из дома.

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Уникальной возможностью воспользовались в детском доме семьи Писецких из Витебского района.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-4

Особый интерес – к иконам. Тем самым, которые снимали художники-реставраторы, чтобы раскрыть фрески XII века в Спасо-Преображенской церкви. Духовное просвещение и обогащение знаниями в семейном детском доме в приоритете. Тем более, в древнем Полоцке удалось побывать немногим воспитанникам.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-7

Ян Писецкий:
Несколько лет назад я ездил в Полоцк, посещал различные места, начиная от храмов, заканчивая музеем книгопечатания.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-10

Александра Ходченкова, воспитанница детского дома семейного типа:
Сегодня в виртуальной экскурсии по Полоцку мы вдохновились, впечатлились. И вместе с семьей мы бы хотели путешествовать по этим музеям.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-13

О каждом экспонате можно прочитать в подробных текстовых описаниях или прослушать в звуковых файлах. Информация доступна на трех языках – белорусском, русском и английском.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии-16

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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