Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года:
Добрый день. Хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил справиться со всеми задачами в это напряженное время. Ну а всем нам пожелаю не забывать про средства профилактики. Оставайтесь здоровыми, берегите себя.