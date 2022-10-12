Излишки начали продавать на экспорт. Сколько торфа добыли в Беларуси в 2022-м?

Новости Беларуси. Отопление производственных и жилых помещений, обогрев теплиц, нагрев теплоносителей в котельных. В 2022 году добыто 2,4 миллиона тонн торфа. Это почти в 1,5 раза превышает объемы 2021 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В настоящий момент произведено более 600 тысяч тонн торфобрикетов, которые будут использоваться в том числе для отопления.

В 2022 году торфяная промышленность Беларуси завершила сезон добычи результативно. Объем удалось увеличить почти в 1,5 раза. Только на березинском предприятии он составил 22,5 тысячи тонн. План даже перевыполнили. Обеспечат внутренний рынок, продолжат работать и на экспорт.