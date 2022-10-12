Новая детская поликлиника в Сухарево готова на 90%. Здесь будет даже спелеокомната

Новости Беларуси. Строящуюся в Сухарево детскую поликлинику планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Готовность объекта составляет около 90 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на объекте ведутся отделочные и малярно-штукатурные работы. Два первых этажа уже готовы, мастера приступили к отделке третьего этажа. Уже закуплено все медицинское оборудование, параллельно приступают к его установке. На данный момент уже оборудованы стоматологический кабинет, спелеокомната, стерилизационный блок. Установлен рентген-аппарат и ортопантомограф.