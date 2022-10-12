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Новая детская поликлиника в Сухарево готова на 90%. Здесь будет даже спелеокомната

12 октября 2022 13:37
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Новости Беларуси. Строящуюся в Сухарево детскую поликлинику планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Готовность объекта составляет около 90 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас на объекте ведутся отделочные и малярно-штукатурные работы. Два первых этажа уже готовы, мастера приступили к отделке третьего этажа. Уже закуплено все медицинское оборудование, параллельно приступают к его установке. На данный момент уже оборудованы стоматологический кабинет, спелеокомната, стерилизационный блок. Установлен рентген-аппарат и ортопантомограф.

Новая детская поликлиника в Сухарево готова на 90%. Здесь будет даже спелеокомната-1

Полностью готов фасад здания, озеленена прилегающая территория, появилась автостоянка с парковочными местами для людей с ограниченными возможностями. К стилистическому оформлению детского учреждения здравоохранения привлекаются ребята из художественных школ.

Новая детская поликлиника в Сухарево готова на 90%. Здесь будет даже спелеокомната-4

Наталья Татур, главный врач детской городской клинической поликлиники № 14:
Предусмотрена работа трех кафедр. Получено согласие этих кафедр на присутствие в нашей поликлинике. Это будут кафедры Белорусской академии последипломного образования – кафедра педиатрии и две кафедры Белорусского государственного медицинского университета – кафедра педиатрии и кафедра детской стоматологии. Это, конечно, позволит приблизить медицинскую помощь и оказать ее на более высоком уровне.

Новая детская поликлиника в Сухарево готова на 90%. Здесь будет даже спелеокомната-7

Поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену, в ней будут обслуживаться жители микрорайона Сухарево, это около 18 тысяч детей. Здесь окажут первичную медпомощь, будут функционировать отделения педиатрии, физиотерапии, реабилитации. Работа узких специалистов запланирована в две смены.

# Поликлиники в Минске # общество # Наталья Татур # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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