Площадь, подсветка, люди искусства и Эйфелева башня: как связаны Минск и Франция

Пушка вблизи исторического музея – свидетель наполеоновских войн 1812 года. Но не только запах пороха и память о мрачных боях хранят улицы Минска. Оккупационные французские войска должны были сами себя обеспечивать провизией, и этим занимался Анри Мари Бейль. Мы знаем этого человека под псевдонимом Стендаль. Известный французский писатель в войне 1812 года принимал непосредственное участие и часто бывал в Минске по своим хозяйственным делам.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Французская армия в 1812 году отступала бегством. Надо сказать, что многонациональная и многотысячная армия Наполеона стала на территории Беларуси постепенно оставаться. Кто-то бежал, а кто-то выбирал в качестве дома наши земли. В частности, есть предположение, что некий француз по фамилии Машера когда-то остался в Витебской области. Возможно, именно он в последствии стал достаточно дальним предком Петра Мироновича Машерова, чья фамилия имеет французское происхождение.

Здание бывшего иезуитского коллегиума, где сегодня находится гимназия-колледж при Белорусской академии музыки, когда-то было Домом губернатора – самым престижным местом в Минске, где останавливались многие высокопоставленные гости. Так, когда Минск был оккупирован французами, квартирантом Дома губернатора был маршал французской армии Даву.

А вообще район современной площади Свободы использовался в качестве плацдарма, где маршировали солдаты наполеоновской армии. А во время французской оккупации наш главный проспект был переименован в улицу под названием Новый город.

Связана с Францией творческая судьба и нашего уроженца Михаила Огинского. В память о его 250-летии в сентябре 2015 года в Минске появилась музыкальная скамейка.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Михаил Клеофас Огинский тоже отправился во Францию, на родину Европейского просвещения, и там сложилась в том числе его музыкальная карьера. Конечно, Михаил Клоефас Огинский – автор не только известного полонеза «Прощание с родиной». В его репертуаре находится множество других музыкальных произведений, в том числе и опера, которую он посвятил Луи Бонапарту. С ним он связывал определенные политические надежды, которые, к сожалению, не оправдались. Но надо отметить, что либретто к этой опере Михаил Клеофас Огинский написал на французском языке самостоятельно. И содержание оперы касалось спасения французской девушки французскими офицерами. Достаточно классический сюжет для произведений такого характера и того самого времени.

А выдающегося белорусского литератора, художника и музыканта Наполеона Орду связывает с Францией не только имя, но и творческая жизнь. Несколько лет он занимал пост директора итальянской оперы в Париже. Для нас этот гений успел запечатлеть много архитектурных сооружений, которые, к сожалению, не пощадило время, поэтому для современных архитекторов и реставраторов его работы – ценный источник информации.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Мы находимся у одной из самых известных усадеб Минска – возле Дома Ваньковичей. Здесь, в доме своего двоюродного брата Эдварда Ваньковича, некоторое время жил известнейший белорусский художник XIX века Валентий Ванькович. Он проживал здесь незадолго до своего отъезда, в 1839 году он уехал во Францию, в Париж. Там связался с белорусско-польской эмигрантской средой, сблизился вторично со своим близким другом Адамом Мицкевичем. И новый этап в творчестве Валентия Ваньковича в тотм числе связан с Францией. Он увлекся там мистицизмом, и это очень повлияло на его живопись.

Среди уроженцев Беларуси, которые избирали местом жительства Францию, был и Адам Мицкевич. В 1829 году он покинул родину и уехал за границу. Там занимался политической публицистикой. А в 1840 году стал профессором славянской словесности в Колледж де Франс. Сегодня об известном деятеле хранит память одноименный сквер на Городском валу.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

С именем Адама Мицкевича связано упоминание еще одной дамы, которая так или иначе имеет косвенное отношение к Франции. Адам Мицкевич посвятил целое стихотворение, которое называется «Смерть полковника», Эмилии Плятэр – участнице восстания 1831 года, которую называют белорусской Жанной Д’Арк.

История и предпосылки революционных событий во Франции повлияли на мировую общественность. К примеру, нобелевский лауреат – белорус Жорес Алферов – был назван в честь известного французского социалиста Жана Жореса.

Столичная площадь Парижской коммуны также имеет отношение к революционным событиям во Франции и отсылает во времена, когда была создана Парижская коммуна – своеобразное временное революционное правительство, которое просуществовало всего 72 дня.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

К деятельности Парижской коммуны имеет отношение и известный уроженец Беларуси, сподвижник Константина Калиновского, восстания 1863 года, Валерий Врублевский. Марксисты считали Парижскую коммуну первым примером диктатуры пролетариата, поэтому в СССР Парижская коммуна имела огромное значение и вообще считалась символом вот такого революционного движения.

Революцию другого рода совершил в Париже белорус Леон Бакст. Он создал декорации для греческих трагедий, которые стали настоящим переворотом в мире искусства. А в 1908 году вошел в историю как автор многих работ для легендарных «Русских сезонов» в Париже.

Среди учеников Бакста фигурирует имя еще одного нашего земляка – Марка Шагал – художника с мировым именем, которого французы не стесняясь называют своим.

От света в искусстве – к свету в городе. И здесь есть французское начало.

Татьяна Долгач, экскурсовод:

Еще в 2000 году делегация из Минска во главе с мэром посетила многие французские города, в том числе и Лион. И именно там договорились о том, что возьмут проект городского освещения Лиона на вооружение в Минске. Наш минский проект в последствии был доработан и, конечно, сегодня он высоко оценивается специалистами из-за того, что подсветка представляет собой целую схему. Подсвечиваются абсолютно все здания, причем не только архитектурные достопримечательности, но и рядовая застройка 70-х годов, что позволяет этим зданиям в вечернее приобретать очень оригинальный вид.

Здания жилых кварталов, обозначенных Ульяновской, Ленинградской, Свердлова и Кирова, образуют парадный въезда в город со стороны вокзала. Кстати, это был первый микрорайон в Минске и второй после ансамбля нового Кале во Франции по проекту Огюста Пере. Здесь образовался своеобразный мини-город со своими магазинами, кофейнями, мастерскими, школой, администрацией и производством, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Война 1812 года, богатейшие культурные традиции, которые оказали влияние на моду, литературу, музыку, кинематограф, этикет и быт. Ароматные булочные, Оливье и шампанское, торт «Наполеон», миниатюрная Эйфелева башня в районе Национальной библиотеки. Оказывается, с романтичной Францией Минск связан тесно.