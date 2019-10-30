Как рождаются семейные династии? Отец и сын из Ливана приехали в Беларусь, чтобы получить медицинское образование

Никто не будет спорить с тем, что белорусское медицинское образование пользуется популярностью у иностранцев.

Почему? Рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Шесть лет учебы и самый волнительный момент. У Антуана за спиной сегодня лучшая поддержка и лучший пример: почти 30 лет назад также – за дипломом – на эту сцену поднимался его отец – Фрайжи Ассад. Ныне один из ведущих нейрохирургов Ливана.