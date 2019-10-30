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Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

30 октября 2019 14:20
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Говорят, чтобы глубже понять душу человека, нужно побывать на его Родине. 

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд-1

О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Выбрав Несвиж в XVI веке для строительства фамильного замка, знаменитые аристократы принесли этому белорусскому городу мировую славу.

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд-4

Вокруг несметных богатств знаменитого магнатского рода, равно как и меценатских дел, до сих пор ходят легенды. Среди представителей династии – военноначальники, политики, дипломаты. Еще первая женщина-драматург Уршуля Радзивилл и даже свояк американского президента  – князь Станислав Альбрехт, муж младшей из сестер Кеннеди.

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд-7

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд-9

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

Подробности – в видеоматериале

# Известные белорусы # калейдоскоп # Станислав Альбрехт Радзивилл # Жаклин Кеннеди # Фотофакт

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