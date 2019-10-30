Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

Говорят, чтобы глубже понять душу человека, нужно побывать на его Родине.

О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Выбрав Несвиж в XVI веке для строительства фамильного замка, знаменитые аристократы принесли этому белорусскому городу мировую славу.