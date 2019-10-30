Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

Новости Беларуси. Начались работы по продлению улицы Жуковского. Современная магистраль свяжет улицу Аэродромную с новой станцией метро «Ковальская слобода» и улицей Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Начались работы по продлению улицы Жуковского. Современная магистраль свяжет улицу Аэродромную с новой станцией метро «Ковальская слобода» и улицей Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь появится новая двухуровневая транспортная развязка в форме клеверного листа, что поможет улучшить сообщение с «Минск-Мир». Сейчас на участке перекладывают инженерные сети, а в декабре установят первые опоры.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Уже осуществлен снос всех строений, вынос сетей. Ведется монтаж первого подземного пешеходного перехода и устройство самой транспортной развязки. В настоящий момент все автомобилисты объезжают по уже устроенному временному объезду улицу Аэродромную. А на самой Аэродромной уже идет демонтаж покрытий и устройство путепровода.
Дорожную инфраструктуру улучшат и в районе больницы скорой помощи. Построят два подземных перехода. Ремонт планируют завершить через два года, а улицу Аэродромную откроют для движения транспорта в середине 2020-го.