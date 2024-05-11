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На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком

11 мая 2024 13:12
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Музыка вдохновляет, дарит энергию и заряжает позитивом. Лето в Беларуси будет по-настоящему танцевальным. Фестиваль искусств в Молодечно, «Славянский базар», молодежный опен-эйр – пора приводить себя в форму. Плясать часы напролет – это нелегкая задача. Главное, чтобы песня была правильная, тогда и усталости совсем чувствовать не будешь.

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Евгений Бабичев, музыкальный критик.

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком-1

Юрий Царев, ведущий:
Профессия музыкального критика – насколько это легкий и сладкий хлеб? Тебя же все ненавидят, по идее.

Евгений Бабичев, музыкальный критик:
По сути да. Даже соцсети пришлось сейчас закрыть на время, чтобы не писали сообщений, потому что хейтеров у нас очень много. Одно неаккуратное словцо – и ты уже в немилости. На самом деле музыкальный критик работает не с целью кого-то оскорбить. Скорее, это такой проводник, чтобы дать понять людям, на что обратить внимание, что слушать, какие новые веяние, тенденции, тренды. Каждый день появляются релизы. И конечно, без какой-либо помощи сложно понять.

Юрий Царев:
Каждый день релизы – как ты все это сквозь себя пропускаешь?

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком-4

Евгений Бабичев:
Всегда обращаешь внимание сначала на тех артистов, которые уже давно на эстраде. Я так для себя это раскладываю по полочкам. Вышел новый альбом Rolling Stones – конечно, сначала хочется послушать старичков. Дальше ты спускаешься, ориентируешься на плейлисты, на вкладку «Новые имена» я часто обращаю внимание. И действительно есть жемчужины, которым не хватает малость, какой-то огранки.

Юрий Царев:
А чего не хватает?

Евгений Бабичев:
Сейчас очень большая проблема с мелодией. Я считаю, и композиторы не дадут соврать, что всегда для хита, запоминающейся композиции важна мелодия. Если она запоминается, ее хочется прослушивать снова, напевать – это, наверное, секрет успеха.

Какая она – современная музыка? И на каких исполнителей сегодня нужно обратить внимание? Смотрите в видео.

# Белорусская музыка # общество # Юрий Царёв # Евгений Бабичев

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