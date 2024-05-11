На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком

Музыка вдохновляет, дарит энергию и заряжает позитивом. Лето в Беларуси будет по-настоящему танцевальным. Фестиваль искусств в Молодечно, «Славянский базар», молодежный опен-эйр – пора приводить себя в форму. Плясать часы напролет – это нелегкая задача. Главное, чтобы песня была правильная, тогда и усталости совсем чувствовать не будешь.

Юрий Царев, ведущий:

Профессия музыкального критика – насколько это легкий и сладкий хлеб? Тебя же все ненавидят, по идее.

Евгений Бабичев, музыкальный критик:

По сути да. Даже соцсети пришлось сейчас закрыть на время, чтобы не писали сообщений, потому что хейтеров у нас очень много. Одно неаккуратное словцо – и ты уже в немилости. На самом деле музыкальный критик работает не с целью кого-то оскорбить. Скорее, это такой проводник, чтобы дать понять людям, на что обратить внимание, что слушать, какие новые веяние, тенденции, тренды. Каждый день появляются релизы. И конечно, без какой-либо помощи сложно понять.

Юрий Царев:

Каждый день релизы – как ты все это сквозь себя пропускаешь?