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Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214

11 мая 2024 13:44
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Более тысячи бойцов из всех соединений и воинских частей произнесли 11 мая слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу. Торжественный ритуал прошел и на плацу войсковой части 3214. Спецназовцев нового пополнения поздравил заместитель министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214-1

Это одно из главных событий в жизни каждого мужчины, подчеркнул Николай Карпенков. Особенно символично, что парни принесли присягу в преддверии празднования 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Обстановка вокруг нашей страны неспокойная. Нужно быть начеку. И сегодня юноши подтвердили свою готовность в случае необходимости с оружием в руках встать на защиту своей Родины.

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214-4

Стоит отметить, что войсковая часть 3214 за последние годы стала самой мощной, боеспособной и многочисленной во внутренних войсках. Для действий в особый период в этой бригаде созданы отряды спецназа «Смерч» и «Честь» из числа ветеранов-добровольцев, а также спецподразделения «Рысь» и «Беркут».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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