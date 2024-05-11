Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214

Более тысячи бойцов из всех соединений и воинских частей произнесли 11 мая слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу. Торжественный ритуал прошел и на плацу войсковой части 3214. Спецназовцев нового пополнения поздравил заместитель министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из главных событий в жизни каждого мужчины, подчеркнул Николай Карпенков. Особенно символично, что парни принесли присягу в преддверии празднования 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Обстановка вокруг нашей страны неспокойная. Нужно быть начеку. И сегодня юноши подтвердили свою готовность в случае необходимости с оружием в руках встать на защиту своей Родины.