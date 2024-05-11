Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214
Более тысячи бойцов из всех соединений и воинских частей произнесли 11 мая слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу. Торжественный ритуал прошел и на плацу войсковой части 3214. Спецназовцев нового пополнения поздравил заместитель министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из главных событий в жизни каждого мужчины, подчеркнул Николай Карпенков. Особенно символично, что парни принесли присягу в преддверии празднования 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Обстановка вокруг нашей страны неспокойная. Нужно быть начеку. И сегодня юноши подтвердили свою готовность в случае необходимости с оружием в руках встать на защиту своей Родины.
Стоит отметить, что войсковая часть 3214 за последние годы стала самой мощной, боеспособной и многочисленной во внутренних войсках. Для действий в особый период в этой бригаде созданы отряды спецназа «Смерч» и «Честь» из числа ветеранов-добровольцев, а также спецподразделения «Рысь» и «Беркут».