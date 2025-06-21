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В Бресте дали старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти»

21 июня 2025 10:38
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Под знаменем Победы. Старт уникальному культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти», который в 2025 году приурочен к 80-летию Великой Победы, торжественно дали в Бресте. В город над Бугом состав прибыл из Москвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь к старшеклассникам из стран бывшего Советского Союза присоединились белорусские школьники. Более 40 ребят и педагогов представляют нашу страну, а всего пассажирами поезда стали 200 учащихся – победители национальных конкурсов и отборов. В Бресте ребят ждет насыщенная программа, после чего они отправятся в патриотическое путешествие по местам боевой и воинской славы.

В Бресте дали старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти»-2

Но это не единственный поезд, который сегодня встретили в городе. В преддверии скорбной даты – дня всенародной памяти жертв великой отечественной и геноцида белорусского народа в Бресте остановился уникальный железнодорожный состав – «Поезд Победы». 

В Бресте дали старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти»-4

Валерия Лопарева:
Эмоции переполняют. Конечно, очень страшно. Мы приехали издалека, из Благовещенска, чтобы вот это все увидеть, и привезли детей. Хотим сегодня попасть на реконструкцию событий начала войны.

В Бресте состав будет принимать посетителей по 23 июня. А потом вновь отправится в путь. По 5 июля передвижной музей будет курсировать по Белорусской железной дороге. С экспозицией смогут ознакомиться жители всех областей Беларуси и города Минска.

# Великая Отечественная война # Молодежь Беларуси

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