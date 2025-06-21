В Бресте дали старт культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти»

Под знаменем Победы. Старт уникальному культурно-образовательному проекту «Поезд Памяти», который в 2025 году приурочен к 80-летию Великой Победы, торжественно дали в Бресте. В город над Бугом состав прибыл из Москвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь к старшеклассникам из стран бывшего Советского Союза присоединились белорусские школьники. Более 40 ребят и педагогов представляют нашу страну, а всего пассажирами поезда стали 200 учащихся – победители национальных конкурсов и отборов. В Бресте ребят ждет насыщенная программа, после чего они отправятся в патриотическое путешествие по местам боевой и воинской славы.