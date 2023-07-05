Элита не слышит, а простые люди узнают. Как встречают поэта Анну Долгареву в окопах?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, а также затронем тему искусства, которая отражает события вооруженного конфликта. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэт, публицист, военный корреспондент Анна Долгарева.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ваше, если так можно сказать, поэтическое слово находит огромный отклик и у бойцов, которые участвуют в спецоперации, у ополченцев, у всех неравнодушных, но чувствуете ли вы то, что телевизионная, художественная элита большой страны слышит вас?