Элита не слышит, а простые люди узнают. Как встречают поэта Анну Долгареву в окопах?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, а также затронем тему искусства, которая отражает события вооруженного конфликта. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэт, публицист, военный корреспондент Анна Долгарева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ваше, если так можно сказать, поэтическое слово находит огромный отклик и у бойцов, которые участвуют в спецоперации, у ополченцев, у всех неравнодушных, но чувствуете ли вы то, что телевизионная, художественная элита большой страны слышит вас?
Анна Долгарева, поэт, публицист, военный корреспондент:
Нет, я не замечаю, чтобы у меня слышала элита, зато я прекрасно замечаю, как меня слышат простые люди по всей стране, о том, как меня слышат бойцы, узнают бойцы в окопах. Просто вот спрыгиваешь в окоп, говорю: привет, я журналист. А мне отвечают: да, знаю, я читаю ваш Telegram-канал. Или когда тебя приглашают простые студенты из Барнаула, организовывая просто мой приезд, от и до находя спонсора на билеты, на все, на полную организацию, все это, невероятно, заряжает и мотивирует продолжать деятельность дальше. А вот чтобы замечали элиты, как-то слышали элиты, ну, такого вот я не могу сказать, что я это замечаю. Но просто простые люди – это намного важнее.
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