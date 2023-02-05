«К различным видам ответственности привлечено свыше 7,5 тысячи лиц». Результаты проверок АПК за 2022-й

Новости Беларуси. Сфера АПК – поле непаханое для правоохранителей. А одна из основных проблем – падеж скота. В 2022 году за сокрытие таких фактов возбудили более 400 уголовных дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверки в сельском хозяйстве продолжатся. На одну из таких с работниками прокуратуры отправилась и наша съемочная группа.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Один, два, три, четыре, пять – выхожу тебя искать. Прокуроры Барановичского района вышли и недосчитались 117 голов крупного рогатого скота. Этот факт в хозяйстве тщательным образом скрывали, на служебный подлог пошел далеко не один человек. Ну а дальше история развивалась, как в медицине. После вскрытия болезненного нарыва пошел процесс выздоровления.

Проблема оказалась в отсутствии элементарных условий содержания животных – им попросту не хватало места, а в какой-то момент все дошло до болезненной бесхозяйственности. После вмешательства прокуратуры местные власти выделили средства на реконструкцию фермы. Провели и кадровую работу над ошибками.

Александр Карлюк, барановичский межрайонный прокурор:

В отношении ряда должностных лиц прокуратурой были возбуждены пять уголовных дел, по которым на сегодня постановлены обвинительные приговоры. В целях возмещения причиненного ущерба в отношении виновных в падеже лиц прокуратурой предъявлен иск на сумму свыше 37 тысяч рублей. Требования прокурора были поддержаны судом, и на сегодня данное решение находится в стадии исполнения. Руководитель данного предприятия был освобожден от занимаемой должности.

Новый руководитель до этого отвечал за все животноводство в районе, показывать, как надо работать, пошел на личном примере. В хозяйстве продолжают реконструкцию помещений, за год закрыли ключевые вакансии: ветеринарного врача, зоотехника. А ведь кадровая работа одна из основных задач местных властей и стоит на контроле.

Дмитрий Колядич, директор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Вольно»:

Что-то видели к исправлению сами. На какие-то моменты наше внимание обращали и прокурорские работники. Методическую и финансовую помощь оказывал райисполком. Совместными усилиями хозяйство вышло на положительную динамику.

Сложился, как карточный домик. Этот навес в хозяйстве «Бакуново» Ивановского района не выдержал натиска снега и накрыл собой семь единиц техники. Впрочем, беда не приходит одна – ситуация в тот вечер повторилась на сеноскладе. Постройки еще советского времени оказались аварийными, достаточно оказалось одного порыва ветра. Снег с крыш вовремя не убрали. «Указание руководства – не показывать». Как на сельхозпредприятии утаили факт гибели почти 30 телят?

Евгений Литвинец, главный инженер, и.о. директора сельхозпредприятия «Бакуново»:

Произошло это в пол-одиннадцатого ночи. В данный период времени никто не работает. Хорошо, что произошло ночью. Сейчас восстанавливаем своими силами, своими работниками. Перекрываем данный склад, меняем стропила, балки и шифер. А ведь случай оказался не единичным. Только в декабре 2022 года в Брестской области частично обрушились более 20 ветхих зданий в 13 хозяйствах.

Сергей Жукович, прокурор Ивановского района:

По результатам проведенной проверки прокуратурой внесено представление в райисполком об устранении нарушения законодательства. По результатам рассмотрения которого специально созданной комиссией был проведен осмотр сооружений, организовано укрепление тех сооружений, где имелась в этом необходимость. Зимний период своего рода экзамен: сохранить скот, иметь в достатке качественные корма, быстро реагировать на проблемы, не утаивая их за формальными и недостоверными отчетами. С учетом требований главы государства облисполкомы утвердили детальные планы по наведению порядка на проблемных фермах и комплексах – их в стране более 2 000. Теперь дело за хозяйствами – подойти ответственно и расторопно. А задача исполкомов – обеспечить жесткий контроль за исправлением ситуации.