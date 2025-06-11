Госпрограммы по дорогам и цифровизации повысили свою эффективность за 2024-й – Чеботарь

Современные дороги и вторичное сырье. 11 июня в правительстве расставили приоритеты на предстоящую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще обсудили реализацию государственных программ в текущей. В этот период в стране реализуется почти три сотни таких стратегий. Значительная часть из них признана эффективными.

Цена вопроса – 560 миллиардов рублей. И это за 4 года. На эти средства построены внушительные объемы жилья, в том числе более миллиона квадратных метров арендных квартир. Немало сделано в социальной сфере: 119 больниц, амбулаторий, поликлиник и ФАПов, 48 детских садов, 21 школа введены в эксплуатацию. И работа в этом направлении будет продолжена. Также построено и отремонтировано более 13 тысяч километров дорог.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Большинство программ среднеэффективные, тем не менее за 2024 год три программы повысили свою эффективность. Мы констатируем, благодаря дополнительно принятым мерам. Например, программа дорог. В прошлом году мы существенно набросились на эту тему, добавили финансирование и показатели программы были улучшены. Программа цифровизации – в прошлом году были дополнительно приняты меры, в том числе указ Президента по цифровизации. Вот программа и подтянулась. Видим, что если принимать оперативно меры, то ситуацию можно по эффективности подправлять.

Говоря о планах на ближайшие пять лет, Александр Турчин обратил внимание на необходимость скорректировать подходы к реализации государственных программ. Акцент на максимальную отдачу от вложенных средств. А это залог эффективной работы и высокого качества. В будущей пятилетке предстоит реконструировать 25 тысяч километров автомобильных дорог, а это как расстояние от Минска до Антарктиды и обратно.