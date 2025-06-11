В Волковыске запустили чат-бот для устранения беспорядков в городе и районе – как успехи?

Объявление 2025-го Годом благоустройства стало импульсом для каждого из нас сделать свой вклад в красоту и удобство всего, что нас окружает. И постоянно появляются новые возможности проявить участие. В Волковыске запустили чат-бот, куда жители сообщают о проблемах на городских территориях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прислав фотографию беспорядка или стихийной свалки, можно помочь сделать райцентр чище и красивее. На сигналы от населения оперативно реагирует жилищно-коммунальная служба. Такое внедрение информационных технологий особенно актуально, ведь Волковыск готовится стать столицей областных «Дожинок». Онлайн-подсказки в действии – репортаж Галины Буро.

Еще недавно в этой зеленой зоне рядом с гаражами по улице Жолудева пейзаж зарослей совсем не живописно дополнял бытовой мусор. В борьбе за эстетику Иван Артюхов, председатель местного домового комитета, отправил фотографии неприглядной территории в чат-бот райисполкома. И теперь не нарадуется.

Иван Артюхов, житель Волковыска:

Они вывезли оттуда весь мусор, дикорастущие деревья, которые мешали там. Убрали старые сараи, навели порядок. Теперь там можно даже гулять.

Чат-бот «Стоп свалка. Волковыск» – это онлайн-подсказка от жителей, в какой точке города или района необходимо вмешательство местной власти.

Галина Буро, корреспондент:

Принцип работы чат-бота максимально прост. Достаточно сделать фотографию, на которой виден беспорядок в какой-то части города или района. Дальше отправить ее в соцсеть, указать адрес, добавить краткое описание и ждать реакцию.

От слов к делу. Эти фотографии пришли в чат-бот прямо в процессе нашей съемки. Замусоренное русло реки Волковыя недалеко от частного сектора.

Ориентир уже у строительной бригады ЖКХ. Тут же приступили к разбору завала.

Чат-бот в Волковыске запустили специально в Год благоустройства, чтобы общими усилиями навести порядок во всех, даже самых отдаленных уголках района. К тому же сам город готовится сразу к двум большим праздникам: юбилейный день рождения – 1020 лет – и областным «Дожинкам». Торжества райцентр встретит в новом облике – в городе вовсю стучат молотки.

Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райисполкома:

Запланировано более 120 объектов, которые мы должны привести в порядок. На данном этапе 50 % готовность уже у нас имеется. Из значимых объектов – закончим реконструкцию нашего стадиона на спортивной школе, сейчас заканчивается проектирование нашего будущего футбольного манежа.