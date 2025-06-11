Азарёнок: ну вот что ты будешь делать с этими белорусами – любят они Батьку, а беглых не любят

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ей Богу, нам и говорить ничего не надо. Беглая сволочь сама все за нас показывает, рассказывает, демонстрирует во всей красе. Вываливает из себя свое нутро, а там – грязь и ничего кроме грязи, мерзость и похоть, свинство и низость. И больше ничего. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Уж не знаю почему, но у всех извращенцев и душевнобольных июнь какой-то там особый месяц. Пока здесь у нас детки экзамены сдают, разъезжаются по бабушкам и лагерям пионерским, там надевают другие галстуки и на другие места. Прямо перед Святой Троицей по всей Европке, мать ее дери, прошли прайды. Гомосячьи сборища. И, конечно же, бывшие наши там со своими онучами. БЧБ+ЛГБТ разам назаўжды! Правда и здесь случилось забавное. Один нацик-наемник из террористов в Украине пообещал всех этих существ поубивать к едрене матери. Так и говорит: а нафиг они нужны? Что ж, болеем за обе команды. Строчи, работай пулемет!

Григорий Азаренок:

А тем временем снова беспорядки. Митинги, шествия, крики, драки с полицией. Где бы вы думали? В Америке. Глубинка – дипстэйт – потихоньку приступила к свержению Фредыча. Он уже назвал протестующих проплаченными и пригрозил, что никто не уйдет от ответственности. Правда, чтобы так говорить, надо быть Батькой Лукашенко. А пока там Дональда губернаторы посылают. Кто на что учился. На данный момент наслаждаемся зрелищем. Помните, как нам говорили? Все вежливые и улыбаются друг дружке. К слову, тенденция заметная и занятная в мире происходит. Назовем ее белорусизацией. Но не в плане языка, конечно. В России многие говорят, что идет деприватизация. Как с той же «Лестой» – танчики, то есть. Все готовятся к лихому, кровавому, длинному XXI веку. А к нему надо подойти во всеоружии: с максимальной концентрацией власти, ресурсов, элит в одних руках. Все идут по дорожке, проторенной Александром Лукашенко.

Григорий Азаренок:

А теперь рубрика «Мы разные». То, что представляют там они, мы уже говорили в начале – вы поняли. Эти збочэнцы, эти шлюхолюды, эти опоссумовые, эти прыщегрязные, эти смердослизкие, эти лобковшивые. А мы здесь – другие. Вот происшествие. Березку непогода свалила прям перед поездом БЖД. Так всем миром навалились: и состав, и пассажиры. Вот это и есть солидарность, а не трухаць сябра сябру на прайдзе, дрянь. Потому вы скулите, воете, сходите с ума, бьетесь в истериках: народ ня той, ня той народзец! Сережа Жуков, группа «Руки вверх», собрал четыре «Минск-Арены». Десятки тысяч людей. «Забирай меня скорей, увози за сто морей». И в восторге люди. А потом еще и в роддом пришел, мамочки аж пищали. А кто-то визжал, да как прищемленный.

К этому человеку вы пошли на концерт, сделали его легитимным. Вы вместе поддержали псковскую десантуру, участников СВО – все вместе с ним. Если кто-то не понимает, думает, что Сережа Жуков ограничивается постом о том, что он музыкант, и цветочками в роддоме.