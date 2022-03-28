Запад ввёл санкции, но продолжает покупать белорусские товары. Зачем Европе такие ограничения?

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Мы слышим, что в Германии и других странах ЕС покупают нашу продукцию, санкции не помеха. Те, кому надо, найдут варианты, как купить. Тогда почему вводятся эти санкции? Понимаю, что задаю вопрос, на который знаю ответ, но все же мнение эксперта.

Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Санкции против Беларуси введены достаточно давно, ограничительные меры политические (частично экономического характера) со стороны Запада работали уже с 1997 года. Если вспомнить СССР, ограничения в торговле, поправка Джексона – Вэника работала все время. И в советское время. Тут вопрос следующий – насколько мощно Беларусь, а потом Союзное государство встроены и способны выдерживать конкуренцию глобальную. Это один из вопросов. Понятно, что есть направления, где мы выдерживаем это, но есть те сферы, по которым надо серьезно работать. Конечно, санкции, ограничительные меры односторонние не способствуют развитию взаимодействия, экономической торговли, за что вообще-то ратует либеральный Запад, но тем не менее надо работать в тех условиях, в которых мы есть, потому что замечена одна простая тенденция Беларуси, что на санкции начинают списывать очень многие вещи, которые вообще не касаются. Условно говоря, лыжи не едут – виноваты санкции. Поэтому здесь надо очень тщательно выверять свою экономическую политику, работать с союзниками, что и сделали мы с Россией. Последние решения носят глобальный характер – снятие всяких ограничений по доступу на рынок российский, выравнивание цен на энергоносители и другие весьма важные вопросы. То есть надо становиться сильнее по всем параметрам нашего развития.