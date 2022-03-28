Прямой эфир

НАН Беларуси: «У нас выстроена эффективная система обеспечения национальной продовольственной безопасности»

28 марта 2022 18:01
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Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.  

Алена Сырова, СТВ:  
Как вы считаете, когда было введено квотирование, когда какие-то земли не использовались под сельхозназначение, можно ли их быстро адаптировать в обратную сторону? И решить тем самым вопрос нехватки чего-либо.  

НАН Беларуси: «У нас выстроена эффективная система обеспечения национальной продовольственной безопасности»-1

Светлана Кондратенко, заведующая отделом продовольственной безопасности Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:  
В Республике Беларусь, я бы сказала, нет такой необходимости, ведь у нас выстроена эффективная система обеспечения национальной продовольственной безопасности. Сейчас в Республике Беларусь действует доктрина продовольственной безопасности до 2030 года.  

Алена Сырова:  
Вы разработчик этой доктрины?  

Светлана Кондратенко:  
Национальная академия наук совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами были разработчиками этой доктрины. В ней четко прописаны задачи, цели, все необходимые механизмы. Нашим регуляторам не пришлось изобретать некие механизмы, чтобы сохранить устойчивость сложившейся ситуации. Все эти механизмы были предусмотрены. И я даже приведу такой важный факт: они были предусмотрены, начиная с 2004 года. Потому что в 2004 году первый документ в области продовольственной безопасности был разработан по поручению Президента нашей страны Александра Лукашенко, тоже НАН и в том же составе. С этого момента республика начала готовиться, наращивать свой потенциал. И именно поэтому сегодняшняя ситуация не стала для нас критической.

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# Продукты питания # общество # Алена Сырова # Светлана Кондратенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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