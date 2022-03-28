«Выжили, слава богу, живые». Житель Донбасса рассказал о пережитом ужасе

О ситуации в Украине. В Донбассе продолжается операция по освобождению территорий от ВСУ. Всю ночь бои шли на всей линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ситуации в Украине. В Донбассе продолжается операция по освобождению территорий от ВСУ. Всю ночь бои шли на всей линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль уже 133 населенных пункта и некоторые районы Мариуполя, где в последние дни проходят особенно ожесточенные столкновения. С начала спецоперации город покинула половина жителей полумиллионного города. А те, кто вынужден был остаться, рассказывают о пережитом ужасе.
Кто не опытный, в подвал бегали. Я бегал в квартире – у меня там пробитые стекла и пулями, и осколками – то там, то там, то там. Откуда стреляют… В общем, кутерьма была сильная. Ну, выжили, видите, выжили. Слава богу, живые. И дочки… Папка жив.
Украинская армия по-прежнему ведет огонь по населенным пунктам Донбасса, однако интенсивность огня снизилась. Несколько снарядов разорвались в Донецке, минометному обстрелу подверглась Горловка. Ранения получили 12 мирных жителей, более 10 тысяч человек остались без электричества.
По заявлению властей ДНР, у них появились доказательства, что ВСУ вели активную подготовку к уличным боям в Мариуполе. В жилых кварталах организовывались огневые позиции, что могло привести к многочисленным разрушениям и жертвам среди мирного населения. Между тем в освобожденные города и поселки Донбасса доставляется гуманитарная помощь. Людям подвозят продукты, воду и товары первой необходимости.
Российская армия продолжает наступление. За последние сутки уничтожено 67 военных объектов, в том числе два командных пункта ВСУ. Большие силы подтягиваются к Киеву. Завтра, 29 марта, в Стамбуле планируется очередной раунд переговоров делегаций Украины и России. Стороны вновь попытаются найти мирный выход из кризиса.
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