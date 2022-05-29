Нужен ли репетитор при подготовке к ЦТ? На этот вопрос ответили 100-балльники
30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Главный вопрос, который интересует всех абитуриентов: как получить те самые заветные 100 баллов? Лучше всего спросить у тех, кому удалось это в прошлом году. У нас в гостях Анастасия и Дмитрий – 100-балльники (обществоведение и биология). В чем секрет ребята?
Анастасия Сало:
Чтобы подготовиться на 100 баллов, нужно усердно работать. Моя подготовка началась в 10 классе, потому что мне хотелось спокойного режима, но при этом эффективного. Моим секретом является то, что необходимо изучать теорию, но не забывать о практике, не забывать о том, что нужно понимать весь материал и не оставлять пробелов.
Дмитрий Хорошко:
Во время подготовки мы должны охватить все аспекты, мы не должны пропускать какие-то темы, потому что очень велика вероятность, что этот вопрос вам может встретиться. Поэтому нужно приложить усилия, потратить пару часов, может быть, даже дней, чтобы разобрать какой-то сложный для вас вопрос, и потом вы получите преимущество во время экзамена.
Кристина Сущеня, СТВ:
А нужен ли репетитор при подготовке к ЦТ?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Я считаю, что абсолютно не нужен. Сегодня те педагоги, которые преподают в школах, они профессионалы своего дела. Есть ряд занятий: факультативы, кружковая работа, стимулирующие занятия. То есть можно получать дополнительные знания на базе учреждений образования. Поэтому я не считаю, что есть необходимость тратить дополнительные финансовые средства родителям.
Илона Волынец:
А мне почему-то кажется, что ребята точно не ходили к репетиторам, а сами занимались. Ошибаюсь или нет?
Иван Кулешов, учащийся гимназии №7 Минска, победитель республиканской олимпиады по химии:
Я не ходил к репетитору. Перед олимпиадой чуть-чуть совсем, но я не могу сказать, что сильно как-то ходил. Без репетитора можно подготовиться, думаю, к ЦТ тоже. Но это усердие, нужно побольше прорешать заданий к ЦТ, походить на РТ и проверить, насколько хорошо те или иные вопросы ты знаешь, а потом просто как-то проработать их дополнительно.
Кристина Сущеня:
А наши 100-балльники что скажут? Вы сами готовились или прибегали к помощи репетиторов?
Анастасия Сало:
В моей истории был репетитор, но это занятие было раз в неделю, то есть мы с ним закрепляли материал, который я отрабатывала сама дома, изучая и решая тесты.
Дмитрий Хорошко:
Я с репетиторами не занимался. Я ходил на курсы при БГМУ, где я сейчас обучаюсь. Я считаю, что это все индивидуально. Если подросток во время учебы научился учиться, то при должной самодисциплинированности он сможет и на курсах заниматься, и даже сам составить план обучения и подготовиться на хороший результат.
Кристина Сущеня:
В общем, самое главное – самодисциплина в этом деле, потому что кому-то репетитор может и не помочь, как и не будет стараться педагог рядом.
Илона Волынец:
Репетитор на ЦТ не пойдет вместо абитуриента.
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