Нужен ли репетитор при подготовке к ЦТ? На этот вопрос ответили 100-балльники

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Главный вопрос, который интересует всех абитуриентов: как получить те самые заветные 100 баллов? Лучше всего спросить у тех, кому удалось это в прошлом году. У нас в гостях Анастасия и Дмитрий – 100-балльники (обществоведение и биология). В чем секрет ребята?

Анастасия Сало:

Чтобы подготовиться на 100 баллов, нужно усердно работать. Моя подготовка началась в 10 классе, потому что мне хотелось спокойного режима, но при этом эффективного. Моим секретом является то, что необходимо изучать теорию, но не забывать о практике, не забывать о том, что нужно понимать весь материал и не оставлять пробелов.

Дмитрий Хорошко:

Во время подготовки мы должны охватить все аспекты, мы не должны пропускать какие-то темы, потому что очень велика вероятность, что этот вопрос вам может встретиться. Поэтому нужно приложить усилия, потратить пару часов, может быть, даже дней, чтобы разобрать какой-то сложный для вас вопрос, и потом вы получите преимущество во время экзамена. Кристина Сущеня, СТВ:

А нужен ли репетитор при подготовке к ЦТ?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Я считаю, что абсолютно не нужен. Сегодня те педагоги, которые преподают в школах, они профессионалы своего дела. Есть ряд занятий: факультативы, кружковая работа, стимулирующие занятия. То есть можно получать дополнительные знания на базе учреждений образования. Поэтому я не считаю, что есть необходимость тратить дополнительные финансовые средства родителям. Илона Волынец:

А мне почему-то кажется, что ребята точно не ходили к репетиторам, а сами занимались. Ошибаюсь или нет?