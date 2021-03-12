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Участникам автопробега «За Беларусь!» покажут обновлённую версию «Павлинки» в Купаловском

12 марта 2021 09:42
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Новости Беларуси. В Купаловском театре 12 марта состоится специальный показ обновленной «Павлинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам автопробега «За Беларусь!» покажут обновлённую версию «Павлинки» в Купаловском-1

В зрительном зале ждут участников автопробега «За Беларусь!» Его участники – члены общественного объединения «Патриоты Беларуси», сплоченная команда, которая сможет оценить возрожденный спектакль.

Участникам автопробега «За Беларусь!» покажут обновлённую версию «Павлинки» в Купаловском-4

Постановка является одной из визитных карточек театра. Спектакль признан нематериальной историко-культурной ценностью. Впервые постановка по пьесе Янки Купалы была показана в 1913 году.

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# Театр # общество # Фотофакт

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