Участникам автопробега «За Беларусь!» покажут обновлённую версию «Павлинки» в Купаловском

Новости Беларуси. В Купаловском театре 12 марта состоится специальный показ обновленной «Павлинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зрительном зале ждут участников автопробега «За Беларусь!» Его участники – члены общественного объединения «Патриоты Беларуси», сплоченная команда, которая сможет оценить возрожденный спектакль.