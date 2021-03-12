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«Техника – зверь. Не подводит». В Брестской области уже приступили к полевым работам

12 марта 2021 07:19
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к весенним полевым работам. Традиционно первыми стартовали аграрии на юге страны – в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Среди ключевых задач – подготовить почву для сева, подкормить многолетние травы, испытать оборудование после зимы.

«Техника – зверь. Не подводит». В Брестской области уже приступили к полевым работам-1

В сельхозпредприятии «Жабинковский» пашут уже неделю. Дожидались первого тепла, как только сошла «снежная шапка». Хоть март и самый капризный месяц, уловить теплые дни для сельхозработ удается. Климатическая зима принесла на поля долгожданную влагу. Теперь главное – ее не упустить.

«Техника – зверь. Не подводит». В Брестской области уже приступили к полевым работам-4

Руслан Лукашик, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»
Техника зверь. Не подводит. До этого работал на нашем МТЗ-3022 почти 10 лет отработал. На этом уже 1,5 года где-то.

«Техника – зверь. Не подводит». В Брестской области уже приступили к полевым работам-7

Анна Плытник, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Жабинковский»:
На следующей неделе – к концу недели будем в поле с зерном, будем сеять. Озимые перезимовали хорошо. Поговорка не зря такая есть: много снега – много хлеба. Я думаю, в этом году мы тоже будем с хорошим урожаем.

«Техника – зверь. Не подводит». В Брестской области уже приступили к полевым работам-10

При благоприятных условиях к посевной здесь приступят в конце следующей недели. План ярового сева в Брестской области – почти 400 тысяч гектаров, в том числе больше 100 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, без учета кукурузы. Ставку делают и на озимые, которые дают более высокую урожайность – им отведено более 240 тысяч гектаров.

# Сельское хозяйство # общество # Руслан Лукашик # Анна Плытник # Фотофакт

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